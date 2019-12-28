الإمارات تقدم دعما ماليا للأردن

أعلنت دولة ​الإمارات​، اليوم السبت، أنها قدمت للأردن حوالي 300 مليون ​دولار​ كمبلغ دعم عبر صندوق ​أبوظبي​ للتنمية والاستثمار.

وأكد الصندوق في بيان له أن "توجيهات ​القيادة​ تؤكد مدى التزام دولة الإمارات بالدعم الدائم لقيادة وأبناء الشعب ​الأردن​ي، وهو توجه راسخ في سياستها الخارجية منذ عهد القائد المؤسس زايد بن سلطان".

وأشار البيان إلى أن قيادتي البلدين تحرصان على تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والأردن، وهي علاقة مبنية على الأخوة والمصالح المشتركة والمصير الواحد.