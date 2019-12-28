نائب مصري يقترح قمة برلمانية مع السعودية والإمارات والبحرين

القاهرة – سبوتنيك. وتقدم أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري، طارق الخولي، اليوم السبت إلى رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، بطلب، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، لعقد قمة بين رؤساء برلمانات دول الرباعي العربي (مصر والسعودية والإمارات والبحرين)، واللجان البرلمانية ذات الصلة وذلك "لتعظيم التعاون الدبلوماسي البرلماني في مواجهة الدول الراعية للإرهاب".

وأوضح الخولي في مقترحه أن عقد تلك القمة "يهدف إلى التحرك من خلال أطر الدبلوماسية البرلمانية بالتوازي مع جهود الدبلوماسية الحكومية في الساحات البرلمانية ذات التأثير في السياسة الدولية والاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية والأوساط الحقوقية والإعلامية، لدحض أكاذيب وادعاءات الدول الراعية للإرهاب وإجبارها على وقف ممارساتهم في تدمير منطقة الشرق الأوسط".

وأشار المقترح إلى تشكيل القمة من "رؤساء برلمانات الرباعي العربي واللجان البرلمانية ذات الصلة (العلاقات الخارجية – الشؤون العربية – الدفاع والأمن القومي – حقوق الإنسان - الإعلام)، حيث تجرى المشاورات لبحث أفضل سبل للتحرك المشترك".