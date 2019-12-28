الرئيس الجزائري يعيّن عبد العزيز جراد رئيسا للحكومة

الجزائر - سبوتنيك. ونقل التلفزيون الرسمي الجزائري، اليوم السبت، أن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعلن عبد العزيز جراد، وزيرا أول خلفا لصبري بوقادوم.

يتبع..