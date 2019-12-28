المشاهد الأولى للهجوم الدموي الذي خلف عشرات القتلى والجرحى في الصومال

شهدت العاصمة الصومالية، مقديشو، صباح اليوم السبت، تفجير شاحنة ملغومة، أسقطت 90 قتيلا، على الأقل، وإصابة العشرات.

وتداولت بعض وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو للانفجار الدموي.

وذكر تقرير منظمة دولية تعمل في الصومال، ظهر اليوم، السبت، أن ما لا يقل عن 90 شخصا قُتلوا في انفجار شاحنة ملغومة بالعاصمة، مقديشو، اليوم السبت.

#Breaking - Suicide car bomb attack hits Mogadishu, Somalia pic.twitter.com/fbogCCXNDm — Ali Özkök (@Ozkok_A) December 28, 2019

وفي وقت سابق من صباح اليوم، نقل "راديو دالسان" المحلي عن المتحدث باسم مستشفى المدينة، قوله، إن "المستشفى استقبل 71 جثة و60 جريحا؛ إثر التفجير الانتحاري الذي وقع أمام مكتب للضرائب بأفغوي، جنوب غربي مقديشو، صباح اليوم، السبت". فيما نقل الراديو أنباء أولية عن وصول عدد القتلى جراء التفجير إلى نحو 90 قتيلا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الفيدرالية الصومالية، إسماعيل مختار عمر، أن "عدد قتلى الانفجار الذي وقع في وقت مبكر من صباح اليوم عند نقطة تفتيش مرشح للارتفاع"، وفق وكالة الأنباء الصومالية.

وأدى الانفجار إلى مقتل العديد من طلاب جامعة بنادر، أثناء مرور حافلتهم في موقع الحادث وقت الانفجار.

ووقع الانفجار في وقت مبكر أثناء ذهاب معظم المواطنين إلى أماكن عملهم وتعليمهم، ما يرفع نسبة الخسائر البشرية، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى اللحظة، إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى حركة الشباب الصومالية المسلحة.