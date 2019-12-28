فعاليات غير مسبوقة تشهدها البحرين

تستعد البحرين لتنظيم فعاليات غير مسبوقة بقدوم السنة الجديدة 2020، تتخللها فقرات ترفيهية متنوعة، وعرض ضخم للألعاب النارية، احتفالا بالعام الجديد 2020.

وبحسب وكالة أنباء البحرين (بنا)، اليوم السبت، تنظم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، في حديقة "الأفنيوز – البحرين" أمسية، يوم الثلاثاء 31 كانون الأول/ديسمبر2019، بدء من الثامنة مساءً.

وتنطلق أمسية ليلة رأس السنة الميلادية بعرض غنائي لفرقة "مجاز" البحرينية للفنون الشعبية، يلي ذلك عرض "أ دانس أوف كالار بيرفورمانس" مع راقصات باليه.

وتستضيف الأمسية أداء موسيقي لفنان من المملكة المتحدة، يليها عرض ضخم لإطلاق الألعاب النارية من عوامات بخليج البحرين، عند حلول الساعة 12 منتصف الليل، استقبالا للحظات الأولى من العام الجديد.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض نادر المؤيد، "إنه لمن دواعي سرورنا أن نعلن للجمهور عن الفعاليات الاحتفالية لليلة رأس السنة الميلادية، التي نهدف عبرها لمنح الزوار وعوائلهم أوقاتا ممتعة وتجربة مميزة لا تنسى مع فقرات غنائية وتفاعلية وعروض استثنائية للألعاب النارية".

وأوضح المؤيد، أن الاحتفالية لزيادة نمو القطاع السياحي بالمملكة ودعم تطوير القطاعات غير النفطية، بما يصب في تنمية الاقتصاد البحريني.

وتأتي استضافة احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية ضمن أهداف ورؤى الهيئة الرامية لتطوير قطاع السياحة تحت شعار "بلدنا، بلدكم"، وتعزيز مساهمة الهيئة في دعم اقتصاد المملكة ورؤيتها الاقتصادية لعام 2030.