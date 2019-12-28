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15:48 28 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    البابا فرنسيس يصافح الإمام الأكبر للشيخ أحمد الطيب خلال اجتماع بين الأديان في أبو ظبي

    أول رائد فضاء وزيارة تاريخية للبابا... أحداث كبرى في الإمارات 2019

    © REUTERS / TONY GENTILE
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    حفلت أجندة دولة الإمارات العربية المتحدة في 2019، بأحداث محورية لافتة، أبرزها قيام البابا فرنسيس بزيارة تاريخية للبلاد، ووصول أول رائد فضاء إماراتي إلى المحطة الدولية بمساعدة روسيا، وقرار حكومي يمنح الإقامة الدائمة للمستثمرين وأصحاب المواهب المتميزة.

    برج خليفة في دبي
    © AFP 2019 / Giuseppe Cacace
    "قرار تاريخي استراتيجي"... شروط نيل الإقامة الذهبية في الإمارات
    القاهرة - سبوتنيك.

    زيارة البابا

    وصل الحبر الأعظم البابا فرنسيس إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في الثالث من  شباط/فبراير 2019، في أول زيارة لرأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم، إلى الجزيرة العربية.

    الزيارة كانت بناء على دعوة من ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للمشاركة في مؤتمر "حوار الأديان"، ووقع البابا وشيخ الأزهر أحمد الطيب، في اليوم التالي وثيقة "الأخوة الإنسانية"، وهي بيان مشترك لتعزيز ثقافة الاحترام المتبادل.

    واختتم البابا زيارته للإمارات بإقامة أكبر قداس في الجزيرة العربية، في الخامس من شباط/فبراير 2019، حضره عشرات الآلاف من المسيحيين وعدة آلاف من المسلمين أيضا.

    رائد الفضاء الإماراتي الأول

    أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، في 12  نيسان/أبريل 2019، عن اختيار الطيار الإماراتي هزاع المنصوري ليصبح أول رائدا إماراتيا للفضاء؛ وإرساله في مهمة إلى المحطة الدولية، على متن المركبة الفضائية الروسية "سيوز إم إس 15".

    وانطلقت "سيوز إم إس 15" بالفعل من محطة "بايكونور" الفضائية الروسية في كازاخستان، في 25 أيلول/سبتمبر 2019، وعلى متنها رواد فضاء من روسيا والولايات المتحدة والإمارات.

    وعاد الرائد الإماراتي إلى الأرض، في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 2019، بعد أن أجرى سلسلة أبحاث علمية.

    وخلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الإمارات، منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2019، التقى بالمنصوري ورائد الفضاء الاحتياطي سلطان النيادي، الذين جاءا للترحيب به وتحيته.

    وأعرب الرئيس الروسي عن سعادته بلقاء الرائدين الإماراتيين، متمنيا لهما التوفيق في مهامهما المستقبلية وخدمة وطنهما، والإسهام في تقدمه وتطوره في مجال علوم الفضاء.

    قانون الإقامة والبطاقة الذهبية للأجانب

    في 21 أيار/مايو 2019، أطلق نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء الاتحادي وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نظام الإقامة الدائمة والبطاقة الذهبية في الدولة.

    وقال الشيخ محمد بن راشد، في تغريدة على تويتر، إن بلاده "تعتزم منح إقامة دائمة للمستثمرين، وللكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون".

    وأشار نائب رئيس الإمارات إلى أن الدفعة الأولى من مستحقي الإقامة الدائمة 6800 مستثمر تبلغ قيمة إجمالي استثماراتهم 100 مليار درهم (نحو 27 مليار دولار أميركي).

    وأكد أن منح الإقامة الدائمة يستهدف أيضا أصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة، والطلاب النابغين ذوي القدرات العلمية الواعدة.

    الانسحاب العسكري من اليمن

    وشهدت الإمارات، خلال 2019، أحداثا لا تقل أهمية عما سبق، ومن بينها الإعلان، في 30  تشرين الأول/أكتوبر 2019، عن إنهاء مهمة القوات المسلحة في العاصمة المؤقتة لليمن مدينة عدن، وتسليم مواقعها القوات السعودية.

    وجاء القرار بعد أن وجهت انتقادات للقوات الإماراتية العاملة في اليمن بمساعدة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يسعى لانفصال جنوب اليمن عن الجمهورية اليمنية.

    من جانبها، أوضحت قيادة القوات المسلحة الإماراتية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أن "عملية تسليم عدن إلى القوات السعودية واليمنية تمت بمسؤولية ووفقاً لاستراتيجية عسكرية ممنهجة، وانتهت بنجاح تام".

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    الكلمات الدلالية:
    الفضاء, البابا فرنسيس, اليمن, الإمارات
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