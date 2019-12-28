أول رائد فضاء وزيارة تاريخية للبابا... أحداث كبرى في الإمارات 2019

زيارة البابا
وصل الحبر الأعظم البابا فرنسيس إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في الثالث من شباط/فبراير 2019، في أول زيارة لرأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم، إلى الجزيرة العربية.
الزيارة كانت بناء على دعوة من ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للمشاركة في مؤتمر "حوار الأديان"، ووقع البابا وشيخ الأزهر أحمد الطيب، في اليوم التالي وثيقة "الأخوة الإنسانية"، وهي بيان مشترك لتعزيز ثقافة الاحترام المتبادل.
واختتم البابا زيارته للإمارات بإقامة أكبر قداس في الجزيرة العربية، في الخامس من شباط/فبراير 2019، حضره عشرات الآلاف من المسيحيين وعدة آلاف من المسلمين أيضا.
في 4 أشهر فقط من عام التسامح اطلقت الامارات:— جمال الحربي (@JALHARBISKY) April 20, 2019
زيارة البابا فرانسيس
توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية بين الأديان
اعتماد مشروع بيت العائلة الابراهيمية
إطلاق صندوق زايد للتعايش
وضع حجر الأساس لأول معبد بوذي
فعلاً لا نملك آلة حسابية تحسب ثمن الانسانية🇦🇪❤️pic.twitter.com/EDcHeau8CM
رائد الفضاء الإماراتي الأول
أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، في 12 نيسان/أبريل 2019، عن اختيار الطيار الإماراتي هزاع المنصوري ليصبح أول رائدا إماراتيا للفضاء؛ وإرساله في مهمة إلى المحطة الدولية، على متن المركبة الفضائية الروسية "سيوز إم إس 15".
وانطلقت "سيوز إم إس 15" بالفعل من محطة "بايكونور" الفضائية الروسية في كازاخستان، في 25 أيلول/سبتمبر 2019، وعلى متنها رواد فضاء من روسيا والولايات المتحدة والإمارات.
وعاد الرائد الإماراتي إلى الأرض، في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر 2019، بعد أن أجرى سلسلة أبحاث علمية.
وخلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الإمارات، منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2019، التقى بالمنصوري ورائد الفضاء الاحتياطي سلطان النيادي، الذين جاءا للترحيب به وتحيته.
استقبل سعادة حمد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، برفقة سعادة يوسف الشيباني، مدير عام المركز، ورائدي الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان آل سعود، أول رائد فضاء عربي، في منصة المركز خلال معرض دبي الدولي للطيران 2019. pic.twitter.com/4GhNWUGcHy— MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) November 17, 2019
وأعرب الرئيس الروسي عن سعادته بلقاء الرائدين الإماراتيين، متمنيا لهما التوفيق في مهامهما المستقبلية وخدمة وطنهما، والإسهام في تقدمه وتطوره في مجال علوم الفضاء.
قانون الإقامة والبطاقة الذهبية للأجانب
في 21 أيار/مايو 2019، أطلق نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء الاتحادي وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نظام الإقامة الدائمة والبطاقة الذهبية في الدولة.
وقال الشيخ محمد بن راشد، في تغريدة على تويتر، إن بلاده "تعتزم منح إقامة دائمة للمستثمرين، وللكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون".
وأشار نائب رئيس الإمارات إلى أن الدفعة الأولى من مستحقي الإقامة الدائمة 6800 مستثمر تبلغ قيمة إجمالي استثماراتهم 100 مليار درهم (نحو 27 مليار دولار أميركي).
#فيديو | "#البطاقة_الذهبية".. بوابة الإقامة الدائمة في #الإمارات.. الشيخ #محمد_بن_راشد: المقيمون شركاء دائمون في مسيرة الإمارات pic.twitter.com/RjoYsXLuJn— Extra العـين (@AlainExtra) May 21, 2019
وأكد أن منح الإقامة الدائمة يستهدف أيضا أصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة، والطلاب النابغين ذوي القدرات العلمية الواعدة.
الانسحاب العسكري من اليمن
وشهدت الإمارات، خلال 2019، أحداثا لا تقل أهمية عما سبق، ومن بينها الإعلان، في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2019، عن إنهاء مهمة القوات المسلحة في العاصمة المؤقتة لليمن مدينة عدن، وتسليم مواقعها القوات السعودية.
وجاء القرار بعد أن وجهت انتقادات للقوات الإماراتية العاملة في اليمن بمساعدة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يسعى لانفصال جنوب اليمن عن الجمهورية اليمنية.
خبراء يصفون انسحاب الإمارات من اليمن بالانقلاب في المشهد اليمني!— RT Arabic (@RTarabic) July 12, 2019
رابط الحلقة: https://t.co/GFlCQl0uq9#شاهد #اسأل_أكثر #أخبار #أخبار_روسيا #فيديو#RT_Arabic pic.twitter.com/gPX9mPd2bD
من جانبها، أوضحت قيادة القوات المسلحة الإماراتية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أن "عملية تسليم عدن إلى القوات السعودية واليمنية تمت بمسؤولية ووفقاً لاستراتيجية عسكرية ممنهجة، وانتهت بنجاح تام".
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