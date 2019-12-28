تسجيل
16:30 28 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    المتظاهرون في ساحة التحرير، بغداد

    العراق في 2019... نظام يهتز وشعب يحدد قواعد اللعبة وسط حيرة سياسية

    © Sputnik . Nazek Mohammed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/104329/33/1043293353.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201912281043898214-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A-2019--%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D9%87%D8%AA%D8%B2-%D9%88%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-/

    شكّلت أحداث الربع الأخير من عام 2019، أمراً مفصليًا في حياة العراق السياسية أدّت حتّى اللحظة إلى استقالة رئيس الحكومة، ووضع رئيس البلاد استقالته أمام البرلمان رفضًا لتسمية أخر المرشحين لمنصب رئيس الحكومة.

    © REUTERS / KHALID AL-MOUSILY
    توافد المتظاهرين إلى ساحة التحرير وسط بغداد عقب ليلة دامية... فيديو
    بغداد - سبوتنيك. في الأول من تشرين الأول/أكتوبر انطلقت في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد بعد دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي ومن ناشطين مدنيين تظاهرات شعبية واسعة احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وانتشار الفساد الإداري والبطالة. ووصلت مطالب المتظاهرين إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة مؤقتة واجراء انتخابات مبكرة.

    وندّد المتظاهرون أيضاً بـ"التدخل الإيراني" في العراق وحرق العديد منهم العلم الإيراني، وسميت بـ"ثورة أكتوبر" أو "ثورة تشرين".

    واجهت القوات الأمنية هذه الاحتجاجات بردود أفعال لم تخل من عنف تنوع ما بين إطلاق الرصاص الحي، واستخدام القنابل الصوتية واطلاق رشاشات المياه والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين، كما أطلق قناصة مجهولون الرصاص الحي ضد المتظاهرين (طرف ثالث كما اطلقت عليهم الحكومة وقتها ولم يعرف إلى أي جهة ينتمون حتى الان).

    وأعلنت السلطات العراقية حظر التجوال في العاصمة بغداد، واغلقت الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير. وكذلك تم حظر مواقع التواصل الاجتماعي وقطع خدمة الإنترنت في جميع أنحاء البلاد باستثناء إقليم كردستان. وبلغ عدد القتلى من المتظاهرين في الأسبوع الأول من الاحتجاجات عشرات القتلى والاف الجرحى، ووقتها ذكر رئيس الوزراء العراقي في بيان لهُ حرصه على حل المشاكل، وأعلن عن تشكيل لجان لاستلام جميع المطالب، وعن اجراء التحقيق عن الضحايا الذين سقطوا.

    توقف الاحتجاجات بعد أسبوع من انطلاقها

    © REUTERS / THAIER AL-SUDANI
    منظمة العفو الدولية: استهداف متظاهري بغداد من أكثر الهجمات دموية

    في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر توقفت الاحتجاجات مؤقتا بسبب مراسم "زيارة الأربعين"، لتعود وتنطلق بشكل كبير في بغداد في الخامس والعشرين من الشهر، حيث توافد المتظاهرون إلى ساحة التحرير المحاذية للمنطقة للخضراء شديدة التحصين وسط العاصمة، وقد تزامن تجدد الاحتجاجات مع تشكيل الحكومة لجنة لأجل التحقيق في مقتل المتظاهرين، وكشف تقرير للجنة عن مقتل 149 مدني وثمانية عناصر من الشرطة، وأصدرت الحكومة قرارات بإعفاء قادة للشرطة في محافظات بغداد وذي قار والديوانية وبابل والنجف وواسط وميسان وتحويلهم للتحقيق، ولم تكشف اللجنة عن أسماء القناصين الذين استهدفوا المتظاهرين ولم تدن الفصائل المرتبطة بالحشد الشعبي والتي اتهمت بقمع التظاهرات.

    وقد رافق ذلك تصاعد للاحتجاجات في مدن وسط وجنوب العراق وخاصة ذي قار وكربلاء والنجف والبصرة والمثنى، حيث أحرق المحتجون هناك مقار الأحزاب السياسية وعدد من المبان الحكومية احتجاجا على سياسة هذه الاحزاب مع قطع عدد من الطرق المؤدية الى حقول الآبار النفطية والمنافذ الحدودية، وقد رافقها صدامات مع قوات الأمن أدت الى وقوع قتلى وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية.

    التعدي على الممثليات الإيرانية

    المتظاهرون في العراق يقتحمون القنصلية الإيرانية في النجف ويحرقون المبنى
    © REUTERS / STRINGER
    بعد حرق القنصلية الإيرانية... ما الذي سيتغير في المشهد السياسي العراق

    ومع استمرار الاحتجاجات، أقدم متظاهرون مطلع تشرين الثاني على حرق مبنى القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء احتجاجا على "التدخل الايراني" في الشأن العراقي، وتعتبر هذه هي القنصلية الإيرانية الثانية التي تتعرض للحرق في العراق، بعد قنصلية البصرة خلال تظاهرات عام 2018، ورفع المتظاهرون العلم العراقي فوق أسوار مبنى القنصلية.

    وقد تكرر المشهد نهاية تشرين الثاني عندما أحرق محتجون القنصلية الإيرانية في النجف، بالتزامن مع صدامات عنيفة شهدتها مدينة الناصرية أدت إلى وقوع نحو 32 قتيلاً وأكثر من 225 جريحاً من المتظاهرين .وفي الخامس والعشرين من تشرين الثاني قتل نحو 25 متظاهراً وسط العاصمة العراقية بغداد بالإضافة إلى ثلاثة من رجال الشرطة، وأصيب نحو سبعين برصاص مسلحين مجهولين اقتحموا ساحة الخلاني ، وحذرت مفوضية حقوق الإنسان من انفلات الوضع الأمني داعية القوات الأمنية للتدخل وإعادة الأمن لساحات التظاهر ، مع وصول اعداد القتلى الى نحو 500 قتيل واكثر من 20000 الف جريح من المتظاهرين .

    استقالة عبد المهدي

    في 30 من تشرين الثاني/نوفمبر قدم عادل عبد المهدي استقالته من رئاسة مجلس الوزراء استجابة لطلب المرجع الديني الاعلى في العراق علي السيستاني، وتمهيدا لإجراء انتخابات جديدة تعمل على تهدئة الأوضاع في البلاد. فيما لم توقف هذه الاستقالة من زخم الاحتجاجات في البلاد ، ولقد أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات خلال الشهرين الماضيين إلى 460 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح.

    حوادث الاغتيال والاختطاف

    صناديق قتلى في العاصمة العراقية بغداد
    © REUTERS / ALAA AL-MARJANI
    حقوق الإنسان العراقية: 29 حالة اغتيال طالت ناشطين منذ انطلاق التظاهرات

    منذ انطلاق الاحتجاجات بداية أكتوبر/ تشرين الأول شهدت العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد العشرات من عمليات الاغتيال والاختطاف بحق ناشطين ومدونين عراقيين قامت بها مجاميع مسلحة مجهولة ، ويشترك الضحايا ( من بينهم نساء) بأنهم من الداعمين أو المؤيدين للتظاهرات، وسط دعوات محلية ودولية للحكومة العراقية لوضع حد لهذه العمليات.

    المواقف الدولية

    تنوعت المواقف الدولية بين "الدعوة لانتخابات مبكرة"، وإجراء إصلاحات سياسية، والمطالبة بالوقوف الفوري للعنف ضد المتظاهرين، وممارسة ضبط النفس للحد من وقوع المزيد من الضحايا، وتحقيق المساءلة الكاملة للجناة ، وإطلاق سراح كافة المتظاهرين السلميين المحتجزين ، كما طرحت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) مبادرة تستند إلى مبادئ وإجراءات وإصلاحات ينبغي إنجازها "فورا" وعلى المديين القصير والمتوسط من جانب الحكومة لنزع فتيل الأزمة ، فيما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء ارتفاع عدد الوفيات والإصابات خلال المظاهرات الجارية في العراق.

    صراع وحيرة سياسية

    رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال جلسة البرلمان العراقي في بغداد، العراق 8 سبتمبر/ أيلول 2018
    © REUTERS / Iraqi Prime Minister Office
    برلماني عراقي يكشف السبب الرئيسي لموقف رئيس الجمهورية بشأن الاستقالة

    أمام هذه الاحتجاجات الكبيرة وقعت القوى السياسية العراقية في دوامة من الصراع ، وحتى الآن، في اختيار رئيس للحكومة خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي، حيث  رفض المحتجون في ساحة التحرير ببغداد والمحافظات الاخرى جميع الاسماء التي طرحتها الكتل السياسية وخاصة تحالف "البناء" (بزعامة هادي العامري والتي تقول إنها الكتلة الاكبر في البرلمان والمعنية بتقديم مرشح رئاسة الوزراء)، وعلق المحتجون صور المرشحين مع علامة رفض، في ساحات الاعتصام، لا سّيما على واجهة مبنى المطعم التركي "جبل أحد"، وسرادق الاحتجاج في التحرير، وسط العاصمة بغداد، مطالبين بطرح شخصية من خارج الاحزاب السياسية ويتعهد بتنفيذ مطالب الاحتجاجات وابرزها محاربة الفساد واجراء انتخابات مبكرة.

    وانصاعت الكتل للرفض الشعبي، لجميع المرشحين الذين طرحت أسمائهم أولهم محمد شياع السوداني، ووزير التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال قصي السهيل ، وآخرهم محافظ البصرة اسعد العيداني ، ومع دخول العراق في فراغ دستوري مع انتهاء مهلة ايجاد بديل لعبد المهدي ، ومع استمرار الخلاف حول "الكتلة الاكبر " في البرلمان ، قدم رئيس الجمهورية برهم صالح في السادس والعشرين من كانون الأول خطابا الى البرلمان قال فيه "إنه يفضل الاستقالة على تكليف مرشح يرفضه المحتجون بتشكيل الحكومة"، واعتذر عن تكليف مرشح كتلة "البناء" أسعد العيداني لرئاسة الحكومة المقبلة ، فيما استطاع المتظاهرون مع نهاية العام ، من كسب مطلبين تاريخيين في أول ثورة شعبية لهم منذ الاجتياح الأمريكي للعراق، وإسقاط نظام صدام حسين عام 2003، وهما: نجاحهم في إقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، واختيار قانون انتخابات جديد.

    قراءة سياسية

    رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح
    © AFP 2019 / FETHI BELAID / POOL
    الرئيس العراقي يمهل البرلمان ساعات لتقديم مرشح للحكومة أو استقالته

    واعتبر استاذ الفكر السياسي في الجامعة المستنصرية ببغداد، عصام الفيلي أن مجرد تلويح رئيس الجمهورية بالاستقالة ومغادرته بغداد إلى السليمانية، جعل جميع الكتل السياسية في حيرة من أمرها، "وبالتالي لا بد أن يكون هناك مرشح لرئاسة الوزراء من خارج الكتل السياسية".

    وأضاف في حديث لسبوتنيك "قد تلجأ الكتل الشيعية الى طرح مرشح يحظى بشيء من المقبولية لأن طبيعة الوضع في العراق اليوم خطرة جدا، وجميع القوى السياسية تعرف انها مستهدفة ولا وقت للتسويف وفرض الإرادات "، لافتا إلى أن "البوصلة اليوم بيد المتظاهرين والتلويح بدخول المنطقة الخضراء اعتقد انه مؤشر خطير بالنسبة للمشهد السياسي العراقي ولا بد ان يكون هناك انصياع" .

    وعن إمكانية حصول تدخل أممي في العراق، أكد الفيلي إن "موضوع التدخل الأممي غير مستبعد اذا استمر الوضع الحالي"، وأكد أن "هناك تحركات على المستوى الدولي لغرض التدخل الأممي أمام تأكيدات في الايام الماضية بأن بعض المرشحين لم يكونوا مقبولين نهائيا من المجتمع الدولي وارسلوا رسالة قالوا أن تكليف أحدهم قد يعرض مقدرات العراق كالبنك المركزي وغيره الى الوصاية الدولية "، وختم حديثه بالقول إن "اللاعب المؤثر إيران ، وإيران قد تحاول أن تقنع بعض الاطراف العراقية في هذا الإطار للمجيء بشخصية نوعا ما مستقلة، كما حصل في لبنان".

    انظر أيضا:

    برلماني عراقي يكشف السبب الرئيسي لموقف رئيس الجمهورية بشأن الاستقالة
    مصدر: تحركات داخل البرلمان العراقي لعزل رئيس الجمهورية
    رئيس إقليم كردستان العراقي يستنكر "الضغوط" التي يتعرض لها برهم صالح
    نائب رئيس البرلمان العراقي: خطاب الرئيس لمجلس النواب "بيان موقف" وليس طلبا للاستقالة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فلسطينيون يرتدون زي بابا نويل عند حاجز بالقرب من مدينة بيت لحم، الضفة الغربية 23 ديسمبر 2019
    كيف مر الأسبوع الأخير من عام 2019... صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    رواتب اللبنانيين... مرحلة من مراحل اللعبة السياسية
    رواتب اللبنانيين... مرحلة من مراحل "اللعبة السياسية"
    إنفوجرافيك - الإنفاق العسكري لدول الناتو
    الإنفاق العسكري لدول "الناتو"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك