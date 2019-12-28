الصادق المهدي: وزيرة الخارجية غير مؤهلة للسير في حقل من الألغام

قال رئيس حزب الأمة السوداني، الصادق المهدي، إن وزيرة الخارجية، أسماء محمد عبد الله، غير مؤهلة للسير في حقل الألغام.

ونقلت صحيفة "الانتباهة"، مساء اليوم السبت، على لسان المهدي حول اختيار وأداء وزيرة الخارجية في برنامج "حوار مفتوح"، على فضائية النيل الأزرق"، أن السيدة متحمسة وطيبة ولكن فى رأيي غير مؤهلة لهذه المهمة".

وعزى الصادق المهدي ذلك إلى سبب بسيط، وهي أن "علاقات السودان الخارجية من أسوأ العلاقات التي صنعها النظام، فكان يفاوض الأمريكان ويمشي يستنجد بالروس يتحدث عن أنه محايد، ويشترك فى حرب اليمن، يمشي مع قطر، ثم يذهب مع الإمارات".

وأضاف رئيس حزب الأمة السوداني، أن النظام السابق أورث السودان سمعة سيئة للغاية. فهي [وزيرة الخارجية أسماء عبدالله] إذا حقيقة دفع بها دون استعداد منها حقيقي فى حقل ألغام، كان ينبغي أن يأتى لهذا الموضوع معلم أو معلمة فى العلاقات الخارجية لكي يتعامل مع هذه الألغام".

وشدد الصادق المهدي على أن بلاده دفعت بسيدة استعدادها طيب ومتحمسة، و"لكنها غير مؤهلة للسير فى حقل الألغام".