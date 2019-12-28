إسرائيل تشيد بثاني ملك عربي تضع صورته على طوابعها البريدية

أشادت الخارجية الإسرائيلية بملك عربي وضعت صورته على أحد طوابعها البريدية، لأسباب متعددة.

وعلى الرغم من وفاته، في يوليو/تموز 1999، فإن الخارجية الإسرائيلية، احتفت، اليوم السبت، بالعاهل المغربي الراحل، الملك الحسن الثاني.

ونشرت الخارجية الإسرائيلية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، السبت، أكدت من خلالها أنها أصدرت إسرائيل طابعا بريديا يحمل صورته.

عند وفاة العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني اصدرت اسرائيل طابعا بريديا يحمل صورته، احتفاءا بفترة حكمه التي تميزت بالتسامح تجاه اليهود ومساهمته كوسيط في اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل. سافر عدد من المسؤولين الإسرائيليين إلى المغرب وسلموا الطابع إلى الملك محمد السادس في حفل رسمي pic.twitter.com/4wGX1fvlLd — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 28, 2019

وأوضحت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة باسم الخارجية الإسرائيلية، أنها احتفت بالعاهل المغربي الراحل، بسبب تميز فترته (1961- 1999) بالتسامح تجاه اليهود ومساهمته كوسيط في اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل ـ على حد قول الوزارة الإسرائيلية.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في تغريدتها:

سافر عدد من المسؤولين الإسرائيليين إلى المغرب، وسلموا الطابع إلى الملك محمد السادس في حفل رسمي.

ويشار إلى أن أول طابع بريد إسرائيلي يحمل صورة زعيم عربي، كان للعاهل الأردني، الملك حسين بن طلال. في حين يحمل طابع آخر لصورة الرئيس المصري الراحل، محمد أنور السادات، بمناسبة توقيعه معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.