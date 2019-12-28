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    تدريب عسكري لجنود الجيش السوري على أيدي أفراد القوات الروسية في القاعدة العسكرية في يعفور، على بعد 30 كلم غرب دمشق، 24 سبتمبر 2019

    بصواريخ موجهة... الجيش السوري يحبط هجوما بعربتين مفخختين يقودهما انتحاريان شرق إدلب

    © AFP 2019 / Maxime Popov
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    تمكنت وحدات الجيش السوري، اليوم السبت، من إحباط هجوم بعربتين مفخختين يقودهما انتحاريان قبل وصولهما إلى المواقع التي حررها الجيش مؤخرا من قبضة التنظيمات الإرهابية المسلحة.

    وقال مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب: إن وحدات الجيش السوري تمكنت من تفجير عربيتين مفخختين يقودهما انتحاريان على محور بلدتي جرجناز والتح بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

    مدفع زيس-3
    © Sputnik . Igor Zarembo
    "ستالين" يواصل خدماته للجيش العربي السوري
    ونقل المراسل عن مصدر ميداني قوله، إن وحدات الرصد والاستطلاع تمكنت من كشف عربة مفخخة على محور جرجناز حاولت الاقتراب من مواقع الجيش السوري فتم استهدافها بصاروخ موجه ما أدى إلى انفجارها ومقتل الانتحاري الذي يقودها.

    وأضاف المصدر أن المجموعات المسلحة حاولت إرسال عربة مفخخة ثانية باتجاه محور بلدة حيث التح تم التعامل معها بصاروخ موجه أدى إلى تفجيرها ومنعها من الوصول إلى هدفها.

    ولفت المصدر إلى أنه بالتزامن مع إرسال المفخختين شن مسلحو جبهة النصرة وأجناد القوقاز هجوماً عنيفا على مواقع الجيش على محور بلدة جرجناز حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين أدت إلى إحباط الهجوم وإلحاق خسائر بالأرواح والعتاد بصفوف التنظيمات الإرهابية، فيما يستمر القصف المدفعي والصاروخي الكثيف بدك مواقع المسلحين في المنطقة، مؤكداً عدم حدوث أي تغير بخارطة السيطرة.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, سيارات مفخخة, صد هجوم, معرة النعمان, الجيش السوري, سوريا
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