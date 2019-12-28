من هو عبد العزيز جراد رئيس الحكومة الجزائرية الجديد؟

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم السبت، أنه تم تكليف عبد العزيز جراد بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة صبري بوقادوم.

وجراد هو أكاديمي متخصص في العلوم السياسية، وتولى عدة مناصب منها مدير المدرسة الوطنية للإدارة ما بين 1989 و1992، ومستشار دبلوماسي برئاسة الجمهورية عام 1992 وأمين عام لرئاسة الجمهورية (1993-1995) ومدير عام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي (1996-2000) وأمين عام لوزارة الخارجية في ما بين سنة 2001 و2003.

وولد الوزير الأول المكلف عبد العزيز جراد عام 1954 بولاية خنشلة، وهو حاصل على شهادة عليا في العلوم السياسية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن جراد هو أستاذ جامعي منذ 1992 وقام بالتدريس في عدة مؤسسات جامعية بالجزائر وفي الخارج، وأسهم في تخريج شخصيات تتقلد مناصب في البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، نقل التلفزيون الرسمي الجزائري أن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعلن عبد العزيز جراد، وزيرا أول خلفا لصبري بوقادوم".