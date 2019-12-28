مصادر: محتجون يغلقون حقل الناصرية النفطي جنوبي العراق

واجتاحت احتجاجات حاشدة العراق منذ أول أكتوبر تشرين الأول ويطالب المحتجون وأغلبهم شبان بتغيير شامل في النظام السياسي الذي يرون أنه فاسد بشدة ويؤدي إلى إفقار العراقيين. وقتل ما يربو على 450 شخصا منذ بدء الاحتجاجات.