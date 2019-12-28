مصرع 18 عاملا في حادث سير شرقي مصر

لقي 18 عاملا مصريا مصرعهم، اليوم السبت، في حادث سير على طريق "بورسعيد دمياط" شرقي مصر، في أصيب آخرين.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن القتلى هم عمال في أحد مصانع الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة للاستثمار في محافظة بورسعيد.

وتلقى مرفق الإسعاف بلاغات بوجود حادث على طريق "بورسعيد - دمياط" نتيجة تصادم سيارة نقل بـ"مقطورة" مع سيارة "ميني باص".

وأكد مصدر طبي، بحسب موقع "مصراوي"، أن سيارات الإسعاف توجهت إلى المنطقة محل البلاغ، ونقلت 18 جثة و6 مصابين إلى مستشفيات المحافظة المختلفة، في ظل توقعات بزيادة حالات الوفاة، نظرا لخطورة الحالة الصحية للمصابين ووجود عدد من الجثث في موقع الحادث جاري استخراجها من بين حطام السيارة.

وأضاف أن سيارات الاسعاف لا تزال تتواجد في موقع الحادث، تحسبًا لوجود مزيد من جثث الضحايا أو المصابين، في الوقت الذي تبذل إدارة المرور جهودًا كبيرة لتسيير الحركة المرورية على الطريق، ومنع تكدس السيارات نتيجة الحادث.