مصر تدين هجوم مقديشو وتؤكد رفضها لكافة أشكال الإرهاب والعنف

أدانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم السبت، التفجير الذي شهدته نقطة تفتيش أمنية في العاصمة الصومالية مقديشو والذي أسفر عن عشرات الضحايا والمصابين.
ونقل البيان تعازي مصر، حكومة وشعبا، لحكومة وشعب جمهورية الصومال ولأُسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
كما أكد البيان على رفض مصر التام لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وتضامنها مع دولة الصومال الشقيقة للحفاظ على أمنها واستقرارها.
وفي وقت سابق، نقل "راديو دالسان" المحلي عن الناطق باسم مستشفى المدينة قوله إن "المستشفى استقبل 71 جثة و60 جريحا؛ إثر التفجير الانتحاري الذي وقع أمام مكتب للضرائب بأفغوي جنوب غربي مقديشو"، فيما ذكر الراديو، بحسب أنباء أولية، أن عدد القتلى جراء التفجير بلغ نحو 90 قتيلا.
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