أبو الغيط يدين التفجيرات الإرهابية في مقديشيو

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بأقوى العبارات الهجوم الإرهابي الغادر، الذي استهدف صباح اليوم السبت عددا من المنشآت في جنوب غرب العاصمة الصومالية مقديشيو.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط تقدم بخالص تعازيه للحكومة الصومالية وأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وأضاف المصدر أن ابو الغيط جدد التزام الجامعة العربية بالوقوف والتضامن مع الدولة الصومالية في مكافحة الإرهاب ، وأكد أن مثل هذه الأعمال الخسيسية لن تثني الصومال عن مواصلة الجهود الحثيثة التي يبذلها في هذا الاتجاه لبناء مؤسسات الدولة وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.

وقتل نحو 90 شخصا فيما أصيب عشرات آخرين، بتفجير انتحاري بسيارة مفخخة بجنوب غرب العاصمة الصومالية مقديشو، صباح اليوم السبت.

ونقل "راديو دالسان" المحلي عن الناطق باسم مستشفى المدينة قوله إن "المستشفى استقبل 71 جثة و60 جريحا، إثر التفجير الانتحاري الذي وقع أمام مكتب للضرائب بأفغوي جنوب غربي مقديشو"، فيما ذكر الراديو، بحسب أنباء أولية، أن عدد القتلى جراء التفجير بلغ نحو 90 قتيلا.

ووقع تفجير انتحاري بسيارة مفخخة أمام مكتب للضرائب في أفغوي، جنوب غربي مقديشو، صباح اليوم، بينما كان من بين القتلى مواطنان تركيان.

وقالت مصادر أمنية لراديو مستقبل المحلي إن "القتلى بينهم مهندسان تركيان، يُعتقد أنهما كانا الهدف الرئيسي للتفجير".