صالح: أسقطنا 700 قتيل وجريح من "أنصار الله" دون دعم جوي أو مدفعي

أعلن قائد المقاومة الوطنية العاملة في قوام القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، استلام معسكرات التحالف العربي من القوات الإماراتية والسودانية في الساحل الغربي لليمن، لافتا إلى تمكن المقاومة من محاربة مسلحي جماعة "أنصار الله" من دون دعم أو مساندة.

القاهرة- سبوتنيك وذكر طارق صالح، وهو نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، في كلمة خلال حفل تخريج دفعة عسكرية جديدة في محافظة الحديدة جنوب غربي البلاد، "تسلمنا معسكرات من الأشقاء سواء في القوات السودانية أو القوات الإماراتية، استلمناها كاملة والآن الساحل الغربي مسؤولية القوات المشتركة".

وأضاف "الآن أصبحنا قوة يمنية قادرين على أن نواجه سطوة الحوثي ( جماعة أنصار الله )، نحن خلال عام من ستوكهولم نقاتل.. كانوا يقولون لولا الطيران إن الحوثي سيعود إلى عدن، نحن هنا نقاتل سنة ونصف بدون طيران وبدون دعم مدفعي بدون استطلاع جوي.. نقاتلهم وجها لوجه بالبندقية".

وأكد صالح "استمرار المعركة ضد الحوثيين"، مشددا على "أن بنادق القوات المشتركة موجهة إلى الحوثي وليس إلى غيره".

واتهم العميد طارق صالح الحوثيين بارتكاب خروقات يومية في محافظة الحديدة غرب اليمن، مشيرا إلى "تكبيدهم 700 قتيل وجريح خلال الشهر الماضي".

ودعا قائد المقاومة الوطنية، جميع أبناء اليمن للاصطفاف ضد الحوثيين، معتبرا اياهم "عدو اليمنيين ومن جلبوا الويلات والحروب على اليمن".

ووجه طارق صالح رسالة لمن وصفهم بمن يحاولون استعداءه، قائلا: "نمد لكم أيدينا لقتال الحوثي معكم، لن نكون طرفا في أي اقتتال في المناطق المحررة أبدا، هدفنا واحد هو الحوثي.. هدفنا صنعاء عاصمة اليمن وحاضرة اليمن".