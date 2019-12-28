الفصائل المسلحة تقصف القرادحة بريف اللاذقية.. صور وفيديو

قصفت مجموعات مسلحة بقذائف صاروخية ريف مدينة القرادحة، اليوم السبت، ما تسبب بأضرار مادية لبعض الأبنية السكنية.

ونجت عائلة من الموت المحتم بعد سقوط أحد الصواريخ على منزلها في قرية سلاغو بريف القرداحة، واقتصرت الخسائر على أضرار مادية، دون ضحايا بحسب صفحة "سورية".

وقام محافظ ريف اللاذقية ابراهيم خضر السالم بزيارة مكان سقوط الصاروخ واطلع على حالة العائلة وعلى الأضرار المالية ووجه بتصليح الأضرار.

وتمكنت وحدات الجيش السوري، اليوم السبت، من إحباط هجوم بعربتين مفخختين يقودهما انتحاريان قبل وصولهما إلى المواقع التي حررها الجيش مؤخرا من قبضة التنظيمات الإرهابية المسلحة.

وقال مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب إن "وحدات الجيش السوري تمكنت من تفجير عربيتين مفخختين يقودهما انتحاريان على محور بلدتي جرجناز والتح بريف إدلب الجنوبي الشرقي".