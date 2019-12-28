خارجية الوفاق الليبية تستنكر "عجز" مجلس الأمن أمام عمليات الجيش بطرابلس

استنكر وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد الطاهر سيالة، في رسالة لمجلس الأمن "عجز" المجلس أمام العمليات العسكرية التي يشنها الجيش الوطني الليبي على العاصمة طرابلس.

طرابلس - سبوتنيك. ونقلت الوزارة في بيان، اليوم السبت، عن السيالة قوله إن "حكومة الوفاق لا تفهم العجز الواضح للمجلس أمام جرائم (قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة) حفتر ضد المدنيين وتدميره للمنشآت العامة في ليبيا".

وطالب السيالة، محكمة الجنايات بمحاسبة حفتر أمام القضاء الدولي، لافتا "جرائم حفتر والقصف الذي راح ضحيته مدنيون في الزاوية وتاجوراء قبل يومين تعد جرائم ضد الإنسانية".

وكانت قد أعلنت وكالة "الأناضول" التركية أن وحدات من قوات حكومة الوفاق شنت هجوما معاكسا على وحدات من الجيش الوطني الليبي.

وبحسب الوكالة وفي بيان نقلته عن "حكومة الوفاق" فقد شنت قوات تابعة لها هجوما معاكسا في محور الرملة الواقع جنوب مدينة طرابلس.

وكان قد أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، مساء الأمس، الجمعة 27 ديسمبر/كانون الأول، إنه لا يفصل قوات الجيش الليبي عن الأحياء الرئيسية للعاصمة طرابلس، إلا مسافة لا تتجاوز 300 متر فقط.

وجاءت تصريحات المسماري في مقابلة أجريت معه في قناة "RT"، وقال فيها: "الجيش الليبي يتقدم في عدة محاور بطرابلس، وحقق إنجازات كبيرة".

وأوضح المتحدث باسم الجيش الليبي أنه لا يمكن لأي طرف أن ينفي التقدم الذي يحققه الجيش الليبي على الأرض والنجاحات الكبيرة التي يحققها في عملياته.