الجيش الوطني الليبي: أهالي طرابلس جاهزون "للانتفاض على الميليشيات"

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، أن أهالي طرابلس "جاهزون للانتفاض على ميليشيات" حكومة الوفاق الليبية.

وفي تصريح له لموقع "سكاي نيوز" قال المحجوب أن "وحداتنا العسكرية قامت بتأمين المناطق التي استعادتها من قبضة الميليشيات".

وطالب المحجوب المجتمع الدولي بالعمل على "وقف الدعم التركي للميليشيات في ليبيا".

ومن جهة أخرى أعلنت وكالة "الأناضول" التركية أن وحدات من قوات حكومة الوفاق شنت هجوما معاكسا على وحدات من الجيش الوطني الليبي.

وبحسب الوكالة وفي بيان نقلته عن "حكومة الوفاق" فقد شنت قوات تابعة لها هجوما معاكسا في محور الرملة الواقع جنوب مدينة طرابلس.

وكان قد أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، مساء الأمس، الجمعة 27 ديسمبر/كانون الأول، إنه لا يفصل قوات الجيش الليبي عن الأحياء الرئيسية للعاصمة طرابلس، إلا مسافة لا تتجاوز 300 متر فقط.