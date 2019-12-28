الحكومة الليبية تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق مع حفتر في "جرائم ضد الإنسانية"

وصف السيد محمد سيالة وزير الخارجية الليبي الجرائم التي ترتكبها حفتر بأنها ضد الإنسانية، كان ذلك في رسالة وجهها لمجلس الأمن أعرب فيها عن عدم فهمه لعجز المجلس أمام هذه الجرائم، والقصف المرافق لها والذي راح ضحيته الكثير من المدنيين في الزاوية وتاجوراء قبل يومين.

يتبع..