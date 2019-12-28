بتكلفة 4.2 مليار جنيه... تنفيذ محور الملك سلمان في مصر

بدأت محافظة الجيزة المصرية، في أعمال إنشاء محور يحمل اسم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وذلك بتكلفة 4.2 مليار جنيه مصري.

ويتم تنفيذ المحور بالتنسيق مع الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى بوزارة الإسكان المصرية، وقامت جميع الأحياء الواقع فى نطاقهم مسار المحور بإزالة كل أوجه الإشغالات والتعديات والمعوقات التى تعترض تنفيذه.

ويمتد المحور لـ12 كيلو مترا، وينتهى تنفيذه خلال عام ونصف العام تقريبا، ويجرى تنفيذه على 3 قطاعات، تشمل تنفيذ طريق حر بعرض 22 مترا عبارة عن 6 حارات، ويضم القطاع الأول بالمشروع من دائرى المنيب وحتى شارع فيصل، والقطاع الثانى من فيصل وحتى جامعة الدول العربية ، والقطاع الثالث من جامعة الدول العربية وحتى دائرى الوراق، بحسب صحيفة "أخبار اليوم" المصرية.

كما يمتد محور الملك سلمان، على مسار ترعة الزمر يصل دائرى المنيب بدائري الوراق.