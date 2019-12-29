الحوثي: على السعودية الانصياع للسلام لتقليل فاتورة الحرب

أعلن القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد على الحوثي، يوم السبت، أن السعودية تعاني اقتصاديا من تبعات التحالف العسكري الذي تقوده في اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وكتب محمد الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، تغريدة على حسابه في "تويتر": "على السعودية الانصياع للسلام لتقليل فاتورة الحرب المجبرة على تسليمها لحلفائها في العدوان على اليمن".

واعتبر، أن ما تقوم به السعودية من حلول اقتصادية "لم ولن يجدي".

#السعودية تعاني اقتصاديا وما تقوم به من حلول لم و لن يجدي

وعليها الانصياع للسلام

لتقليل فاتورة الحرب المجبرة على تسليمها لحلفائها في العدوان على اليمن — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) December 28, 2019

وتتواصل على الأراضي اليمنية، منذ نحو خمس سنوات، معارك بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى، بهدف استعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء.

وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في سبتمبر/أيلول الماضي إن السعودية تتوقع أن يزيد عجز الميزانية إلى 187 مليار ريال (49.86 مليار دولار) العام المقبل، من توقعات عند 131 مليار ريال للعام الحالي.

وقال الجدعان، إن "المملكة تتوقع إيرادات بقيمة 833 مليار ريال في 2020 انخفاضا من 917 مليار ريال متوقعة لعام 2019".