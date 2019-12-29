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13:04 29 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    انطلاق المرحلة الثامنة من إدارة النصر في العراق

    على خمس محاور... انطلاق المرحلة الثامنة من إدارة النصر في العراق... صور

    © Photo / خلية الإعلام الأمني
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    انطلقت القوات العراقية، بمختلف قطعاتها وصنوفها، بدعم من طيران الجيش، والتحالف الدولي، اليوم الأحد، 29 كانون الأول/ديسمبر، بعمليات عسكرية واسعة للقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، في شمال، وغربي البلاد.

    وأعلن نائب قائد العمليات المشتركة العراقية، الفريق قوات خاصة الركن، عبد الأمير رشيد يارالله، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، انطلاق المرحلة الثامنة من عملية "أرادة النصر" من خمسة محاور، بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة.

    انطلاق المرحلة الثامنة من إدارة النصر في العراق
    © Photo / خلية الإعلام الأمني
    انطلاق المرحلة الثامنة من إدارة النصر في العراق

    وأوضح يارالله، أن المحور الأول من العملية، بقيادة عمليات نينوى، والثاني قيادة عمليات الجزيرة، والثالث  قيادة عمليات صلاح الدين، والرابع  قيادة عمليات ديالى، والمحور الخامس للمقر المتقدم في كركوك.

    وأضاف، اشتركت في هذا المرحلة ضمن المحور الأول  القطعات "لوائي المشاة 73 و92 في الفرقة الخامسة عشر، وألوية المشاة 43 و60 و21 في الفرقة العشرين.

    وأكمل يارالله، وفي المحور الثاني من العملية، اشتركت فيها قطعات الفرقة السابعة لواء مغاوير الجزيرة ولواء المشاة الثامن فرقة المشاة الآلي الثامنة لواء المشاة 30، وبالثالث، قطعات لواء المشاة 91 وقوات من قيادة شرطة صلاح الدين، والرابع  قطعات الفرقة الخامسة وقوات من قيادة شرطة ديالي.

    انطلاق المرحلة الثامنة من إدارة النصر في العراق
    © Photo / خلية الإعلام الأمني
    انطلاق المرحلة الثامنة من إدارة النصر في العراق

    وتابع، أما المحور الخامس اشتركت فيه قطعات الفرقة المدرعة التاسعة وألوية 18 و15 من الشرطة الاتحادية، ولواء المشاة 45 بالفرقة الحادية عشر، ولواء المشاة 52 في الفرقة الرابعة عشر، وألوية 1 و2 و3 من فرقة الرد السريع.

    وأكد يارالله، أن هذه المرحلة من إرادة النصر، انطلقت بإسناد من طيران كل من القوة الجوية، والجيش، والتحالف الدولي ضد الإرهاب، كما يشارك فيها الحشد العشائري، وعدد من الوكالات الأمنية، والاستخبارية.

    وبين نائب قائد العمليات المشتركة العراقية، في ختام البيان، أن العمليات تستهدف تفتيش وتطهير المناطق، والقرى والمساحات  المفتوحة للتعقب، وإلقاء القبض على المطلوبين، وتجفيف بقايا الإرهاب، وإدامة الاستقرار، والأمن ضمن القواطع التي ستشملها هذه المرحلة وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة.

    وتلقت مراسلتنا، بيانات صادرت عن خلية الإعلام الأمني العراقي، مرفقة بصور للحظة انطلاق القوات في المرحلة الثامنة من إرادة النصر، والتي لاقت ترحيبا من العائلات في المناطق التي تشملها حملات التفتيش.

    انطلاق المرحلة الثامنة من إدارة النصر في العراق
    © Photo / خلية الإعلام الأمني
    انطلاق المرحلة الثامنة من إدارة النصر في العراق

    وأعلنت الخلية، من جانب انطلاق الفرقة المدرعة التاسعة خلال المرحلة الثامنة لعملية إرادة النصر ضمن قاطع عمليات كركوك، تم تفجير عبوة ناسفة من قبل كتيبة هندسة، تحت  السيطرة في الساعة الأولى من بدء العملية.

    وأضافت، كما انطلقت قطعات " لوائي المشاة 73 و92 في الفرقة الخامسة عشر، وألوية المشاة 43 و60 و21 في الفرقة العشرين، ضمن المحور الأول في قاطع عمليات نينوى لتنفيذ المرحلة الثامنة من عملية إرادة النصر.

    وأفادت الخلية، بمباشرة قيادة عمليات الجزيرة المتمثلة بالفرقتين السابعة، والثامنة، ولواء مغاوير القيادة، وأفواج طوارئ شرطة الأنبار، والحشد العشائري، والوكالات الأمنية، وبإسناد طيران الجيش، والقوة الجوية، وطيران التحالف، بعملية تفتيش منطقة الجزيرة الممتدة من نهر الفرات وباتجاه محافظتي نينوى، وصلاح الدين، للبحث عن أوكار "داعش" الإرهابي، وتدميرها ضمن المرحلة الثامنة.

    انطلاق المرحلة الثامنة من إدارة النصر في العراق
    © Photo / خلية الإعلام الأمني
    انطلاق المرحلة الثامنة من إدارة النصر في العراق

    ومنذ ساعات الفجر الأولى، عزفت طائرات القوة الجوية، وطيران الجيش الحان النصر في سماء العراق، خلال إسنادها القطعات المشتركة في المرحلة الثامنة من عملية إرادة النصر، حسبما قالت الخلية.

    وكشفت خلية الإعلام الأمني، أن فرقة الرد السريع، تفتش قرية "باص طملي، والزنجيلي"، من الخلايا النائمة، وتستمر بالتطهير نحو سد العظيم، كما تباشر بالتطهير المناطق الزراعية باتجاه السد أيضاً، منوهة إلى مزيد من التفاصيل تعلن لاحقا.

    ويأتي انطلاق المرحلة الثامنة من عملية "إرادة النصر" بعد عدة هجمات نفذها تنظيم "داعش" الإرهابي، مؤخرا ً، بالأسلحة المتوسطة، والسيارات مفخخة، وإرساله انتحاريين، لاستهداف القوات الأمنية، والمواطنين، في الطرق الرابطة بين محافظات "الأنبار، نينوى، وكركوك، وصلاح الدين، وديالى"، غرب، وشمال البلاد.

    ودمرت القوات، العشرات من أوكار وأنفاق، تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، وعثرت على كميات من المواد المتفجرة بينها مادة كيميائية، وألقت القبض على مطلوبين.

    انطلاق المرحلة الثامنة من إدارة النصر في العراق
    خلية الإعلام الأمني
    انطلاق المرحلة الثامنة من إدارة النصر في العراق

    وأعلن نائب قائد العمليات المشتركة العراقية، الفريق عبد الأمير رشيد يار الله، في بيان حصلت مراسلتنا على نسخة منه، الإثنين، 9 ديسمبر الجاري، خلاصة عمليات إرادة النصر للمرحلة السابقة منذ السبت 7 ديسمبر/كانون الأول.

    وقال يار الله إن القوات العراقية، أنهت اليوم المرحلة السابعة من عملية إرادة النصر، والتي انطلقت بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، وإشراف قيادة العمليات المشتركة، وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبإسناد من طيران القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي.

    وعدد يارالله نتائج العملية، إذ تمكنت القوات من تدمير 18 نفقاً، و20 وكرا للإرهابيين، و4 مواضع للرصد، كما عثرت على 164 عبوة ناسفة، ودراجة نارية، و4 أكياس تحتوي مادة اليوريا، وعلى  76 قنبرة هاون، وحزامين ناسفين، وتفجير 54 عبوة، وإلقاء القبض على 21 مطلوبا.

    • انطلاق المرحلة الثامنة من إدارة النصر في العراق
      انطلاق المرحلة الثامنة من إدارة النصر في العراق
      © Photo / خلية الإعلام الأمني
    • انطلاق المرحلة الثامنة من إدارة النصر في العراق
      انطلاق المرحلة الثامنة من إدارة النصر في العراق
      © Photo / خلية الإعلام الأمني
    • انطلاق المرحلة الثامنة من إدارة النصر في العراق
      انطلاق المرحلة الثامنة من إدارة النصر في العراق
      © Photo / خلية الإعلام الأمني
    • انطلاق المرحلة الثامنة من إدارة النصر في العراق
      انطلاق المرحلة الثامنة من إدارة النصر في العراق
      © Photo / خلية الإعلام الأمني
    • انطلاق المرحلة الثامنة من إدارة النصر في العراق
      انطلاق المرحلة الثامنة من إدارة النصر في العراق
      © Photo / خلية الإعلام الأمني
    • انطلاق المرحلة الثامنة من إدارة النصر في العراق
      انطلاق المرحلة الثامنة من إدارة النصر في العراق
      © Photo / خلية الإعلام الأمني
    • انطلاق المرحلة الثامنة من إدارة النصر في العراق
      انطلاق المرحلة الثامنة من إدارة النصر في العراق
      © Photo / خلية الإعلام الأمني
    • انطلاق المرحلة الثامنة من إدارة النصر في العراق
      انطلاق المرحلة الثامنة من إدارة النصر في العراق
      © Photo / خلية الإعلام الأمني
    • انطلاق المرحلة الثامنة من إدارة النصر في العراق
      انطلاق المرحلة الثامنة من إدارة النصر في العراق
      © Photo / خلية الإعلام الأمني
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    © Photo / خلية الإعلام الأمني
    انطلاق المرحلة الثامنة من إدارة النصر في العراق

    وتستمر القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

    وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    الجيش العراقي, داعش, العراق
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