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    التظاهرات في وسط بيروت، لبنان 19 نوفمبر 2019

    أبرز الأحداث والمحطات السياسية الاقتصادية والأمنية في لبنان لعام 2019

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    العالم العربي
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    شهد العام 2019 في لبنان سلسلة أحداث سياسية، اقتصادية وأمنية طغى عليها الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في 17 أكتوبر/ تشرين الاول حيث شكلت محطة بارزة في تاريخ لبنان وما رافقها من استقالة رئيس الحكومة سعد الدين الحريري إلى تعثر تشكيل حكومة قادرة على تلبية مطالب المحتجين ونيل ثقة المجتمع الدولي، فيما اقتصادياً تمر البلاد بأصعب أزمة اقتصادية مالية ونقدية.

    ومن أبرز الأحداث التي شهدها العام 2019 في لبنان:

    ريا الحسن...أول وزيرة داخلية في العالم العربي

    عينت ريا الحسن وزير للداخلية والبلديات، في 1 فبراير/شباط وزير للداخلية والبلديات، في حكومة سعد الدين الحريري لتكون أول إمرأة في العالم العربي تقود وزارة الداخلية، وكانت سبق أن تولت وزارة المال في أول حكومة يترأسها سعد الحريري في تشرين الثاني/نوفمبر 2009.

    انتحار مواطن حرقا

    أقدم المواطن اللبناني جورج زريق في 8 من فبراير/شباط على حرق نفسه، بعد عجزه عن دفع أقساط مدرسة ابنته الخاصة، في بلدة كفتين في قضاء الكوره شمالي لبنان.

    وتوفي زريق متأثرا بالحروق البالغة التي أصابت جسده، ما اثار موجة ردود فعل واسعة سياسية وشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي.

    حكومة الحريري تنول الثقة

    نالت الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الدين الحريري ثقة المجلس النيابي، في 15 فبراير/شباط  بأغلبية 110 نائبا من أصل 128 نائباً.

    وحجب النواب أسامة سعد، بولا يعقوبيان، جميل السيد، الياس حنكش، سامي جميل، ونديم جميل الثقة عن الحكومة.

    حادثة قبرشمون

    قتل اثنان من مرافقي وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، في 30 يونيو/حزيران، في إطلاق نار على موكبه وهو في طريقه إلى منطقة قبرشمون في قضاء عاليه، بعد اشتباك مسلح مع مناصرين للحزب التقدمي الاشتراكي.

    وشهدت المنطقة توترات واحتجاجات وقطع طرقات من قبل مناصري الحزب التقدمي الاشتراكي، الذين رفضوا دخول وزير الخارجية جبران باسيل إلى منطقة كفرمتى وقطعوا الطريق أمام موكبه.

    الحادثة عطلت اجتماعات الحكومة على خلفية إحالة الملف إلى المجلس العدلي وهو أعلى سلطة قضائية في لبنان.

    عقوبات أمريكية على بنك لبناني

    أعلنت الحكومة الأمريكية، في 29 من أغسطس/آب، فرض عقوبات على مصرف "جمال ترست بنك" اللبناني.

    وصنفت واشنطن المصرف بأنه منظمة "إرهابية" بسبب تقديمه خدمات مالية ومصرفية إلى المجلس التنفيذي ل"حزب الله".

    عملية ل"حزب الله" وتوتر على الحدود الجنوبية

    أعلن حزب الله ، في 1 سبتمبر/ايلول أنّ مجموعة قامت بتدمير آلية إسرائيلية عند طريق ثكنة أفيفيم وقتل وجرح من فيها.

    بالمقابل ردت القوات الإسرائيلية بالقصف على بلدات جنوبي لبنان وعلى أطراف بلدة مارون الراس، التي تقع على الجهة المقابلة من منطقة أفيفيم.

    "حزب الله" يسقط طائرة إسرائيلية مسيرة

    أسقط "حزب الله" طائرة إسرائيلية مسيرة، في 9سبتمبر/ايلول أثناء عبورها للحدود ‏الفلسطينية - اللبنانية باتجاه بلدة راميةفي بنت جبيل الجنوبية.

    الحريري يعلق عمل تلفزيون المستقبل

    أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، وزعيم تيار "المستقبل"، سعد الدين الحريري، في 18 سبتمبر/أيلول عن  إيقاف عمل تلفزيون "المستقبل" وتصفية حقول العاملين فيه.

    أزمة محروقات بسبب شح الدولار

    نفذ قطاع المحروقات في لبنان، في 18 سبتمبر/أيلول إضراباً تحذيريا،  شمل القطاع وشركات الاستيراد والتوزيع والصهاريج والمحطات، وأقفلت معظم المحطات أبوابها، وامتنعت عن تسليم المحروقات للمواطنين، احتجاجاً على الخسائر التي تطال هذا القطاع الناجمة عن الشراء بالدولار الأمريكي والبيع بالليرة اللبنانية.

    لبنان يحترق

    اندلعت حرائق ضخمة لم يسبق لها مثيل في 15 أكتوبر/ تشرين الأول، والتهمت النيران مساحات واسعة من الأراضي الحرجية لبلدات لبنان من شماله إلى جنوبه، بفعل ارتفاع درجات الحرارة واشتداد سرعة الرياح الحارة.

    اندلاع احتجاجات شعبية حاشدة

    عمت الاحتجاجات والتظاهرات العديد من المناطق اللبنانية في 17 أكتوبر/تشرين الاول  احتجاجاً على فرض الحكومة ضريبة على خدمة "الواتساب" في موازنتها للعام  2019، وعلى الوضع الاقتصادي المتردي التي وصلت إليه البلاد.

    وعلى الرغم من تراجع الحكومة اللبنانية عن فرض هذه الضريبة إلا أن هذا القرار لم يخفف من حدة التظاهرات التي ما زالت حتى اليوم للمطالبة بإسقاط النظام السياسي القائم ومحاربة الفساد والفاسدين.

    حزب القوات اللبنانية يستقيل من الحكومة

    أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في 21 أكتوبر/تشرين الأول، استقالة وزراء حزبه من الحكومة التي يرأسها سعد الدين الحريري.

    استقالة الحريري تحت ضغط الشارع

    قدم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، في 29 اوكتوبر/تشرين الاول، استقالته ووضعها بتصرف رئيس الجمهورية على خليفة احتجاجات استمرت لمدة 13 يوما.

    وقال الحريري "منذ 13 يوم والشعب اللبناني ينتظر قرارا لحل سياسي يوقف التدهور، وأنا حاولت كل هذه الفترة إيجاد مخرج نستمع من خلاله لصوت الناس، ونحمي البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية".

    "ستاندرد آند بورز" تخفض تصنيف لبنان

    خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني تصنيف لبنان إلى CCC/C بفعل تزايد المخاطر المالية والنقدية مع نظرة مستقبلية سلبية.

    وأشارت الوكالة إلى أن النظرة المستقبلية السلبية للبنان تعكس المخاطر الخاصة بالجدارة الائتمانية للدولة بسبب تنامي الضغوط المالية والنقدية، مؤكدة أن تراجع الثقة في الحوكمة والاقتصاد بلبنان قد يؤدي إلى مسار معاكس لتدفقات الودائع للبنوك.

    رقم قياسي للدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء

    وصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء في 14 ديسمبر/كانون الاول 2020 – 2100، فيما سجل سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في البنك المركزي =  1 ﺩﻭﻻﺭ أمريكي / ليرة لبنانية = 1512.030604 ليرة لبنانية.

    الحريري يعلن عدم ترشحه للحكومة

    أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري في 18 ديسمبر/كانون الأول عدم ترشحه لرئاسة الحكومة اللبنانية المقبلة.

    وأضاف أنه سيشارك الخميس في الاستشارات النيابية مع الإصرار على عدم تأجيلها تحت أي ذريعة". وقال في بيان "لما تبين لي أنه رغم التزامي القاطع بتشكيل حكومة اختصاصيين، فإن المواقف التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية من مسألة تسميتي هي مواقف غير قابلة للتبديل، فإنني أعلن انني لن أكون مرشحا لتشكيل الحكومة المقبلة".

    تكليف حسان دياب تشكيل الحكومة

    كلّف الرئيس اللبناني ميشال عون، في 19 من ديسمبر/كانون الثاني، حسان دياب بتشكيل الحكومة اللبنانية المقبلة خلفا لسعد الدين الحريري الذي استقال تحت ضغط الشارع المنتفض،  بعدما نال 69 صوتا في الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها الرئيس.

    بدء مشاورات تشكيل الحكومة

    أجرى رئيس الحكومة اللبناني المكلف حسان دياب في 21 ديسمبر/ كانون الأول استشارات مع الكتل النيابية لتشكيل حكومة جديدة في البلاد.

    وشدد دياب على أن الهدف تشكيل حكومة اختصاصيين سريعاً تتفرغ لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف في البلاد.

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    الكلمات الدلالية:
    سعد الحريري, حرائق, التظاهر, لبنان
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