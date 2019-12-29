مصر والسودان تبدآن تشغيل الربط الكهربائي في 12 يناير

أعلنت مصر، اليوم الأحد، موعد بدء التشغيل الفعلى للربط الكهربائى مع السودان بطاقة 50 ميغاوات.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، القول إن بدء التشغيل الفعلى للربط الكهربائى بين مصر والسودان يوم 12 يناير المقبل بطاقة 50 ميغاوات.

وقال شاكر، خلال الجلسة الأولى بمؤتمر الأهرام الثالث للطاقة اليوم الأحد، إن تكلفة المشروع بلغت 509 ملايين جنيه، وبمسافة 1000 كيلو.

وأشار الوزير إلى أنه تم عقد اجتماعات مع الجانب السودانى خلال الأسبوع الماضى استعدادا لبدء التشغيل.