السعودية تحكم بالإعدام على مرتكب حادث طعن أعضاء فرقة مسرحية في الرياض

وأصدرت المحكمة الجزائية حكما ابتدائيا، بقتل مرتكب الهجوم الإرهابي على فرقة استعراضية في الرياض، بحسب قناة "الإخبارية" السعودية.
المحكمة الجزائية تصدر حكما ابتدائيا بقتل مرتكب الهجوم الإرهابي على فرقة استعراضية في #الرياض #الإخبارية_عاجل— الإخبارية عاجل (@EKH_brk) December 29, 2019
وأضافت "المحكمة الجزائية تصدر حكما ابتدائيا بسجن المتهم الثاني في قضية الهجوم الإرهابي على فرقة استعراضية بالرياض 12 عاما و6 أشهر".
المحكمة الجزائية تصدر حكما ابتدائيا بسجن المتهم الثاني في قضية الهجوم الإرهابي على فرقة استعراضية بالرياض 12 عاما وستة أشهر #الإخبارية_عاجل— الإخبارية عاجل (@EKH_brk) December 29, 2019
ووقع الحادث يوم 11 نوفمبر في حديقة الملك عبد الله، وهي واحدة من عدة مواقع تستضيف مهرجانا ترفيهيا لمدة شهرين في إطار جهود الحكومة الرامية لانفتاح المجتمع السعودي وتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن الأجهزة الأمنية باشرت في تمام الساعة (8:00 بالتوقيت المحلي) من مساء يوم الاثنين ألقت القبض على الجاني (مقيم يمني الجنسية) فور اقتحامه للمسرح، يبلغ من العمر 33 عاماً، وضبط بحوزته السلاح المستخدم (سكين).
وأفادت قناة "الإخبارية" في 19 ديسمبر الجاري، أن المشتبه به في حادثة الطعن في نوفمبر في السعودية، عمل بتكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة في اليمن.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)