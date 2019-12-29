لدعم النمو ومعرض إكسبو... ميزانية قياسية لدبي في عام 2020

ويزيد حجم ميزانية العام المقبل عن ميزانية 2019 البالغة 56.8 مليار درهم والتي كانت تزيد زيادة بسيطة عن 2018 بحسب مسودة ميزانية العام الماضي.

وكانت دبي التي تستضيف إكسبو 2020 بداية من أكتوبر/ تشرين الأول في وقت سابق توقعت أن ينمو اقتصادها 3.2% في العام المقبل مقارنة مع 2.1 في العام الجاري، كما نقلت وكالة رويترز عن وكالة أنباء الإمارات.

وتعول دبي التي يعتمد اقتصادها المتنوع على قطاعي التجارة والسياحة، على إكسبو 2020 لتعزيز النشاط الاقتصادي إذ يقول منظمو الحدث إنه قد يجذب 11 مليون زائر أجنبي.

موازنة العام المالي 2020 الأكبر في تاريخ #دبي بإجمالي نفقات 66.4 مليار درهم، لتلبية طموحات الإمارة في تحفيز الاقتصاد الكلي ودعم إقامة "إكسبو 2020 دبي" لتكون الدورة الاستثنائية والأبرز في تاريخ أضخم معارض العالم وأعرقها#وام pic.twitter.com/VX48QzgkkX — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) December 29, 2019

وعانت دبي من تراجع السوق العقارية بعد أن بلغت أسعارها الذروة في عام 2014 في أعقاب تعافيها من انهيار في عام 2009.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريده منفصلة إن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وافق على "تخطيط مالي لثلاث سنوت" للفترة من 2020 إلي 2022 وتتضمن إنفاقا إجماليا 196 مليار درهم. ويذكر أن الدولار يساوي 3.6730 درهم إماراتي.