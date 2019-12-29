الرئيس برهم صالح: على الجميع احترام إرادة الشعب العراقي

صدر بيان عن رئاسة الجمهورية العراقية يقول إن رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الأحد، في قصر السلام ببغداد، السفير الياباني لدى العراق ناوفومي هاشيموتو.

ونشر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في فيسبوك تأكد الرئيس صالح، على احترام إرادة الشعب العراقي في الإصلاح وفي سياسة بلده.

وجرى خلال اللقاء، تناول أهمية العلاقات بين العراق واليابان وسبل الارتقاء بها في المجالات كافة، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات اليابانية في عملية إعادة الإعمار.