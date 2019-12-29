1.853 تريليون ريال صافي الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد السعودي في نوفمبر

وحسب "رويترز" نما المعروض النقدي (ن3) في السعودية 5.2 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر.

كما نما إقراض القطاع الخاص بالسعودية 4.8 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر.

وأعلنت المملكة العربية السعودية مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري الميزانية الأكبر في تاريخ المملكة للعام 2019 ويبلغ الإنفاق الحكومي بها 1.106 تريليون ريال.

وقدم وزير المالية السعودي، محمد بن عبد الله الجدعان، عرضا موجزا عن الميزانية العامة للدولة، تحدث خلاله عن النتائج المالية للعام المالي الجاري، واستعرض الملامح الرئيسة للميزانية العامة للعام المالي الجديد.

وأوضح وزير المالية أن "الأداء المالي والاقتصادي شهد تحسنا ملحوظا خلال العام 2018، حيث يتوقع انخفاض عجز الميزانية لعام 2018م إلى نحو 136 مليار ريال؛ أي ما يعادل 4.6 % من إجمالي الناتج المحلي مقابل عجز في الميزانية المعتمدة لنفس العام مقداره (195) مليار أي نحو 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يمثل انخفاضا بشكل كبير عن عجز الميزانية العام 2017 الذي بلغ 238 مليار ريال؛ أي 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي".