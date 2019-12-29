المركز الإعلامي للضالع: مقتل 7 وإصابة 25 في الهجوم "الحوثي" على مركز التدريب

قال ماجد الشعيبي، رئيس المركز الإعلامي لجبهة الضالع اليمنية، إن الاستهداف الصاروخي من جانب الحوثيين للعرض العسكري لكتائب العاصمة والحزام الأمني، خلف ورائه عدد من القتلى والجرحى من العسكريين والمدنيين.

وأضاف الشعيبي في حديث لـ"سبوتنيك" اليوم الأحد أن الصاروخ الحوثي أدى إلى مقتل 7 بينهم أربع أطفال وثلاثة عسكريين، إضافة إلى جرح أكثر من 25 بينهم مدنيون.

وأشار رئيس المركز الإعلامي، إلى أن المليشيات الحوثية "أنصار الله" حاولت من خلال تلك العملية نقل المعركة من الأرض إلى الجو، بعد الهزائم المتوالية التي تكبدوها خلال الأسابيع الماضية.

وأوضح الشعيبي أن الحوثيين يتم تزويدهم بالسلاح والجانب الإشرافي من قبل طهران، واستهداف العرض العسكري في الضالع يؤكد عجزهم واخفاقهم في ميدان المعركة بشكل مباشر.

وأكد رئيس المركز الإعلامي، إن استهداف اليوم لمعسكر التدريب بوسط عاصمة محافظة الضالع سيشعل الجبهة من جديد، ولن تكتفي القوات الجنوبية بعمليات التأمين في الضالع، بل ستتوسع العمليات العسكرية حتى تحرير وتأمين محافظة إب، وكذا تأمين المجاورة لمحافظة الضالع باتجاه محافظة تعز.

وقالت قوات الحزام الأمني اليمنية، اليوم الأحد، إن صاروخا أطلقته جماعة "أنصار الله" استهدف عرضا عسكريا في مدينة الضالع، مما أدى لمقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وإصابة آخرين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود القول إن تفجيرا وقع بالقرب من منصة للضيوف أثناء العرض العسكري وأدى لسقوط كثيرين بين قتيل وجريح. وتحدثوا عن رؤية جثث في المكان.

ولقي ما لا يقل عن خمسة أشخاص حتفهم وأصيب ثمانية بحسب أرقام سلطات الصحة المحلية التي نقلتها قوات الحزام الأمني وبيان صادر عن المركز الإعلامي المحلي للقوات التي تسيطر على الضالع.

وقال البيان إن صاروخا أصاب منطقة العروض التي تقام في حفلات تخرج الدفعات العسكرية فور انتهاء المراسم التي شاركت فيها قوات الحزام الأمني.

وأعلن الحوثيون في أغسطس/آب الماضي المسؤولية عن هجوم بصاروخ وطائرة مسيرة استهدف عرضا عسكريا في عدن، وهي مقر الحكومة المعترف بها دوليا، مما أدى لمقتل نحو 36 شخصا على الأقل بينهم قائد بارز.