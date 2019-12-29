داخلية غزة تتهم مخابرات السلطة الفلسطينية بالإرشاد عن القيادي بهاء أبو العطا قبل اغتياله

اتهمت وزارة الداخلية بقطاع غزة، اليوم الأحد، ضباطا بالمخابرات التابعة للسلطة الفلسطينية بالمشاركة في رصد ومراقبة تحركات القيادي بحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا، قبل أن تغتاله إسرائيل في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان إن تحقيقاتها في عملية اغتيال أبو العطا أدت إلى "إلقاء القبض على خليةٍ قامت بجمع المعلومات حول الشهيد أبو العطا، ورصد تحركاته، ومتابعته على مدار عدة أشهر وحتى آخر ساعة قبل قيام الاحتلال باغتياله".

وتابعت أن التحقيقات مع الخلية بينت أنهم "ضباط في جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية في رام الله، وقد تم تكليفهم بمهمة رصد ومتابعة الشهيد أبو العطا بشكل رسمي من قبل العميد شعبان عبد الله الغرباوي، مدير جهاز المخابرات العامة في المحافظات الجنوبية، والذي كان ينقل المعلومات المتعلقة بالشهيد بهاء أبو العطا مباشرة لأجهزة مخابرات الاحتلال الإسرائيلي".