السعودية... عملية الدمام الأمنية تشعل حماس "تويتر"

بعدما أعلنت رئاسة أمن الدولة فى السعودية، تفاصيل العملية الأمنية في الدمام وقبضها على مطلوبين، أشعل ما حدث حماس رواد موقع "تويتر".

وعبر مغردون عن "فخرهم وارتياحهم" لما قام به ضباط أمن الدولة بـ"توطيد الأمن ودحر الإرهاب بكافة أشكاله وصوره"، حسب صحيفة "اليوم" السعودية.

الحمد لله ع الامن والامان #امن_الدوله — 🌹نوف🌹 (@nove1954) December 29, 2019

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس) صرح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، بأنه نتيجة لمتابعة الأنشطة الإرهابية، فقد توفر لدى الجهة المختصة بالرئاسة ما يشير إلى وجود ترتيبات لتنفيذ عملية إرهابية وشيكة، تستخدم فيها العناصر الإرهابية المكلفة بالعملية مركبة يقومون على تجهيزها بالمتفجرات.

وأضاف المتحدث: "تمكنت الجهود من رصد وجود المركبة وهي من نوع (فورد) يقودها اثنان من العناصر الإرهابية بشارع الملك سعود بمدينة الدمام صباح يوم الأربعاء، وعند مطالبتهما بتسليم نفسيهما بادرا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن والتحصن بأحد المباني، مما تطلب التعامل معهما بما يقتضيه الموقف لتحييد خطرهما ما نتج عنه مقتلهما".

من ظنوا أن #امن_الدوله غافل عن مخططاتهم وتآمرهم بالداخل والخارج من جهات إرهابية وتنظيمات ظاهرها مغاير لباطنها فعليهم الاستعداد للحساب، نثق بإجراءات وطننا تجاه أي فرد أو جماعة أو بلد؛ انتهى زمن الحلم وجاء عهد الحزم فالدين والقادة والعلماء والوطن خط أحمر⚔️🇸🇦pic.twitter.com/8337mXVbbe — ﮼عمر،عبدالوهاب،العيسى🇸🇦 (@Umar_AlEssa) December 29, 2019

وتابع أن المطلوبين أمنياً هما: أحمـد عبد الله سعيد سويد، وعبدالله حسين سعيد آل نمر سعوديا الجنسية.

من لم يرتدع عن الأعمال الإجرامية والإرهابية و ترويع وتخويف الآمنين واقلاق الأمن والاستقرار والسكينة العامة،

فـسيردعه #أمن_الدولة وسيردع كل نفس متطرفة تتمادى في الغي والضلال@pss_ar — Jamal dobahi جمال الدوبحي (@dobahi) December 29, 2019

وأضاف المتحدث: "كما أسفرت العملية الأمنية عن إلقاء القبض على عنصر ثالث تقتضي مصلحة التحقيقات في الوقت الحالي عدم الإفصاح عن اسمه، وضبط مادة عجينية تزن (5) كيلو غرامات داخل السيارة المعدة للعملية، وأشارت نتائج الفحوص الفنية الأولية لتلك المادة أن مكونها من مادة (RDX) شديدة الانفجار، بالإضافة إلى ضبط سلاح رشاش ومسدسين وذخيرة حية ومبلغ مالي".