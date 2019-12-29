رسالة من علاء مبارك لوالده... صورة

وغرد علاء مبارك عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم الأحد: "كل عام وحضرتك طيب وربنا يديك الصحة ويخليك لينا يا رب".

وأرفق علاء مبارك مع التغريدة، صورة لوالده.

كل عام وحضرتك طيب وربنا يديك الصحة ويخليك لينا يا رب🙏 pic.twitter.com/nCyB20LOS1 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) December 29, 2019

يذكر أنه في 25 يناير/كانون الثاني من عام 2011 اندلعت في مصر ثورة بلغت أوجها في يوم الجمعة 28 يناير، طالبت بتنحي مبارك من الحكم.

وفي يوم 11 فبراير/شباط 2011، أعلن مبارك تنحيه عن حكم مصر بعد ما يقرب من 30 عاما، مكلفا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد.