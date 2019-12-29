العراق يعرب عن رفضه لقصف واشنطن لمواقع الحشد ويعتبره انتهاكا للسيادة

أعرب العراق، مساء اليوم الأحد، للجانب الأمريكي عن رفضه للقصف الذي نفذته القوات الأمريكية على مواقع للحشد الشعبي العراقي على الحدود مع سوريا، معتبرا ذلك انتهاكا لسيادة البلاد وتصعيدا غير مقبول.

بغداد- سبوتنيك. ونقلت قناة العراقية الرسمية عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عبد الكريم خلف، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال، عادل عبد المهدي، "أكد لوزير الدفاع الأمريكي رفضه لأي عمل منفرد من قوى التحالف الدولي في العراق"، وأن ذلك يعد "انتهاكا للسيادة العراقية"، مضيفا أن "ما حصل من قصف لمواقع الحشد تصعيد خطير يهدد أمن العراق والمنطقة".

وتابع خلف أن رئيس حكومة تصريف الأعمال وجه بـ "عقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية العراقيين وحفظ أمن العراق وسيادته".

وتابع خلف أن " الرئيس برهم صالح أبلغ القائم بالأعمال الأمريكي أن ما حصل مناف للاتفاقات ومضر بالعراق وغير مقبول".

قصف أمريكي لمواقع الحشد الشعبي

يأتي هذا عقب قصف الطيران الأمريكي لمواقع كتائب الحشد الشعبي في محافظة القائم على الحدود العراقية السورية، أسفر عن مقتل أربعة مقاتلين بينهم مسؤول كبير، وإصابة 30 مقاتلا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان في بيان على موقع الوزارة الرسمي "ردا على هجمات حزب الله المتكررة على القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف، شنت القوات الأمريكية ضربات دفاعية دقيقة ضد 5 منشآت تابعة له في العراق وسوريا". وأضاف البيان أنه "تم استهدفت ثلاثة مواقع لحزب الله في العراق وموقعين في سوريا".

وأضاف البيان "ستؤدي تلك الضربات إلى إضعاف قدرة حزب الله على تنفيذ هجمات مستقبلية ضد قوات التحالف".

وأوضح البيان أن "حزب الله استهدف في وقت سابق قاعدة عراقية بـ 30 صاروخا ما أسفر عن مقتل مواطن أمريكي وإصابة 4 أمريكيين آخرين و2 من قوات الأمن العراقية".

وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية، فصائل من الحشد الشعبي، موالية لإيران بتنفيذ الهجمات التي تستهدف قواعدها العسكرية في الأراضي العراقية.

ويقع قضاء القائم في غربي الأنبار، المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق، غرباً، بمحاذاة الحدودي السورية.