25 قتيلا و35 جريحا في القصف الأمريكي على موقع الحشد الشعبي غربي العراق

أعلن الحشد الشعبي في العراق، مساء الأحد، أن حصيلة القصف الأمريكي لأحد مقاره في القائم غربي البلاد بلغت ١٩ قتيلا و٣٥ جريحا.

بغداد -سبوتنيك. وذكر الحشد الشعبي على موقعه الإلكتروني نقلا عن مدير مديرية الحركات في الحشد جواد كاظم الربيعاوي قوله إن "حصيلة الاعتداء الإثم على مقرات اللواءين ٤٥ و٤٦ بلغت ١٩ شهيدا و٣٥ جريحا"، مضيفا أن "عددا من جثامين شهداء القصف لا تزال تحت الأنقاض".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت سابق من الأحد، أن قواتها الجوية نفذت غارات "دفاعية" على 5 أهداف تابعة لهذه الجماعة المسلحة في أراضي كل من العراق وسوريا ردا على الهجمات التي سبق أن استهدفت القواعد الأمريكية في العراق، بينما أكد "الحشد الشعبي" تعرض مواقع تابعة له في محافظة الأنبار لهجمات من قبل طائرات مسيرة أمريكية.

ويأتي هذا التصعيد بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية الجمعة، مقتل متعاقد مدني أمريكي وإصابة آخرين نتيجة إطلاق الصواريخ على قاعدة عسكرية بالقرب من مدينة كركوك في العراق.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مراسلتنا، نقلا عن مصدر أمني، مساء اليوم الأحد، 29 ديسمبر/كانون الأول، بتعرض مقرات لكتائب حزب الله، أحد الفصائل المسلحة المنضوية في الحشد الشعبي، للقصف في قضاء بغربي البلاد بمحاذاة الحدود السورية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان في بيان على موقع الوزارة الرسمي "ردا على هجمات حزب الله المتكررة على القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف، شنت القوات الأمريكية ضربات دفاعية دقيقة ضد 5 منشآت تابعة له في العراق وسوريا". وأضاف البيان أنه "تم استهدفت ثلاثة مواقع لحزب الله في العراق وموقعين في سوريا".

وأضاف البيان "ستؤدي تلك الضربات إلى إضعاف قدرة حزب الله على تنفيذ هجمات مستقبلية ضد قوات التحالف".

وأوضح البيان أن "حزب الله استهدف في وقت سابق قاعدة عراقية بـ 30 صاروخا ما أسفر عن مقتل مواطن أمريكي وإصابة 4 أمريكيين آخرين و2 من قوات الأمن العراقية".

وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية، فصائل من الحشد الشعبي، موالية لإيران بتنفيذ الهجمات التي تستهدف قواعدها العسكرية في الأراضي العراقية.

ويقع قضاء القائم في غربي الأنبار، المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق، غرباً، بمحاذاة الحدودي السورية.