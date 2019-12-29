نائب رئيس البرلمان العراقي يطالب الحكومة بموقف لمنع تكرار القصف الأمريكي

طالب نائب رئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي، مساء الأحد، الرئاسات الثلاث في العراق (الجمهورية والوزراء والبرلمان) بالوقوف بحزم أمام "تكرار القصف الأمريكي" في البلاد.

وقال الكعبي في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "تكرار القصف الأمريكي لمعسكرات الحشد الشعبي عبارة عن خطة مكشوفة، لإضعاف القوات الحشدية البطلة، لاسيما المتواجدة على الحدود".



وأكد أن "تكرار خرق السيادة العراقية من قبل أمريكا وعدم الالتزام بالاتفاقية الأمنية المبرمة بين البلدين تضع السلطات الثلاث أمام مسؤولية الوقوف بحزم إزاءه، واتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها الحفاظ على أرواح المواطنين، لاسيما الذين حققوا لنا النصر على أعتى خلق الله وعدم تكرار مثل هذه الهجمات مستقبلا".

وقصف الطيران الأمريكي، مساء اليوم الأحد، مواقع للحشد الشعبي في محافظة القائم على الحدود العراقية السورية، ما أسفر عن مقتل أربعة مقاتلين بينهم مسؤول كبير، وإصابة 30 مقاتلا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان في بيان على موقع الوزارة الرسمي، "ردا على هجمات حزب الله المتكررة على القواعد العراقية التي تستضيف قوات التحالف، شنت القوات الأمريكية ضربات دفاعية دقيقة ضد 5 منشآت تابعة له في العراق وسوريا".

وأضاف البيان أنه "تم استهدفت ثلاثة مواقع لحزب الله في العراق وموقعين في سوريا".

وأضاف البيان، "ستؤدي تلك الضربات إلى إضعاف قدرة حزب الله على تنفيذ هجمات مستقبلية ضد قوات التحالف".

وأوضح البيان، أن "حزب الله استهدف في وقت سابق قاعدة عراقية بـ 30 صاروخا، ما أسفر عن مقتل مواطن أمريكي وإصابة 4 أمريكيين آخرين و2 من قوات الأمن العراقية".

وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية، فصائل من الحشد الشعبي، موالية لإيران بتنفيذ الهجمات التي تستهدف قواعدها العسكرية في الأراضي العراقية.

ويقع قضاء القائم في غربي الأنبار، المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق، غرباً، بمحاذاة الحدود السورية.