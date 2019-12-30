"حزب الله" اللبناني يدين الغارات الأمريكية في العراق

أدان "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، الغارات الجوية الأمريكية في العراق وسوريا التي استهدفت جماعة كتائب "حزب الله"، ووصفت الهجمات بأنها "اعتداء سافر على سيادة العراق وأمنه واستقراره".

وانتقد "حزب الله" اللبناني، في بيان، الولايات المتحدة لمهاجمتها جماعات في العراق ساعدتها في هزيمة تنظيم "داعش".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت سابق من يوم الأحد، أن قواتها الجوية نفذت غارات "دفاعية" على 5 أهداف تابعة لهذه الجماعة المسلحة في أراضي كل من العراق وسوريا، ردا على الهجمات التي سبق أن استهدفت القواعد الأمريكية في العراق، بينما أكد "الحشد الشعبي" تعرض مواقع تابعة له، في محافظة الأنبار، لهجمات من قبل طائرات مسيرة أمريكية.