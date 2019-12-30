بعد جدل إقامة القداس في السعودية... ماذا قال البابا تواضروس عن محمد بن سلمان

نشرت قناة "إم بي سي مصر" مقتطفات من حلقة برنامج "يحدث في مصر" مع البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في مصر، التي ستذاع يوم الأربعاء المقبل.

وقال البابا في الفيديو الترويجي للبرنامج، إن العاهل السعودي، الملك سلمان، عندما زار مصر جمعته به جلسة لطيفة حكى فيها ذكرياته، مشيدًا بجهود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي قال عنه إنه "يحاول نقل بلاده إلى درجة من درجات الانفتاح"، حسب تعبيره.

وفي وقت سابق من الشهر، كان البابا تواضروس تطرق إلى طبيعة العلاقات بين السعودية والكنيسة المصرية، في حديث لصحيفة "المصري اليوم"، فقال إن "زيارة ولي العهد محمد بن سلمان، لي في الكاتدرائية، العام الماضي، كانت شيئا رائعا، فالقرب يجعل كل منا يفهم الآخر".

وتابع "يوجد أحد الآباء الأساقفة حاليا في السعودية، واجتمع بالمصريين الأقباط هناك، وصلى معهم، حيث يجد هناك كل ترحاب من السلطات السعودية. هذا تطور كبير في العلاقات بين الكنيسة المصرية والمملكة".

يذكر أن مواقع إخبارية ونشطاء على مواقع التواصل تداولوا أنباء عن إقامة قداس في مدينة الدمام السعودية، غير أن الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة ومسؤول الإعلام بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، نفى ذلك.

وأضاف: "لم تتم الصلاة نهائيا في الدمام، وإن الزيارة الرعوية التي أجرتها الكنيسة تمت في مكان آخر، بهدف زيارة الجالية المصرية في بلدنا الثاني، المملكة العربية السعودية".

وطالب الأنبا مرقس، بتوخي الحذر في تناول الأخبار والمعلومات على صفحات التواصل الاجتماعي.