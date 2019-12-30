"برعاية دول وموافقة أخرى"... السعودية تكشف تفاصيل جديدة بشأن المحاولة الإرهابية الفاشلة

وقال اللواء عطية، في مداخلة هاتفية مع قناة "الإخبارية"، إن مادة "RDX" المتفجرة التي عُثر عليها في حوزة الإرهابيين مادة شديدة الانفجار، ولا يمكن أن تخرج من حرزها الثمين من المخازن العسكرية إلا برعاية دول، وموافقة أخرى"؛ مشيرًا إلى أنه "لا يمكن أن تكون هذه المواد في أيدي أفراد أو تنظيمات إرهابية إلا برعاية دول ووزارات حربية".

وأضاف أن الإرهابي الهالك عبدالله آل نمر هو طرف من الأطراف التي تم تشغيلها، وتم إعادة بنائها للانتقام في شوارع المنطقة، وتم تدريبه خارجيًّا بشكل عسكري على إعداد المواد المتفجرة، وإن الاسم الثاني أحمد سويد، الذي يعد عمقًا إرهابيًّا، وأحد القيادات الرئيسية في المنطقة، يقود عمليات منظمة تم تدريبه عسكريًّا باحتراف، وتم تدريبه على صناعة المتفجرات والتي أهلته لصناعة ما يزيد على 400 مقذوف، وهذا العدد لا يمكن القيام به إلا من خلال خبير مختص في هذا الشأن، وتم تدريبه خارج المملكة.

وقال المتحدث إنه نتيجة لمتابعة الأنشطة الإرهابية، فقد توفر لدى الجهة المختصة بالرئاسة ما يشير إلى وجود ترتيبات لتنفيذ عملية إرهابية وشيكة، تستخدم فيها العناصر الإرهابية المكلفة بالعملية مركبة يقومون على تجهيزها بالمتفجرات.

وأضاف المتحدث: "تمكنت الجهود من رصد وجود المركبة، وهي من نوع (فورد) يقودها اثنان من العناصر الإرهابية، في شارع الملك سعود في مدينة الدمام، صباح يوم الأربعاء، وعند مطالبتهما بتسليم نفسيهما بادرا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن والتحصن بأحد المباني، مما تطلب التعامل معهما بما يقتضيه الموقف لتحييد خطرهما ما نتج عنه مقتلهما".

وأضاف المتحدث: "كما أسفرت العملية الأمنية عن إلقاء القبض على عنصر ثالث تقتضي مصلحة التحقيقات في الوقت الحالي عدم الإفصاح عن اسمه، وضبط مادة عجينية تزن (5) كيلو غرامات داخل السيارة المعدة للعملية، وأشارت نتائج الفحوص الفنية الأولية لتلك المادة أن مكونها من مادة (RDX) شديدة الانفجار، بالإضافة إلى ضبط سلاح رشاش ومسدسين وذخيرة حية ومبلغ مالي".