رسالة من وزير الدفاع المصري إلى الرئيس السيسي

بعث وزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكي، ببرقيـة تهنئـة للرئيـس عبد الفتاح السيسى بمناسبـة حلول العام الميلادي الجديد 2020، أعرب خلالها عن "اعتزاز القوات المسلحة بالإنجازات التى تحققت للوطن على صعيد التنمية والتعمير وعودة الأمن والاستقرار إلى ربوعه".

وبحسب الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، قال وزير الدفاع في برقيته: "يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهانى بحلول العام الميلادى الجديد داعياً الله أن يشملكم بموفور الصحة ومتمنياً لكم التوفيق في مسؤولياتكم الكبار وأن تخوضوا مسيرة الوطن نحو الغد الأفضل".

كما جاء في البرقية: "أود أن أعرب لكم عن اعتزاز القوات المسلحة بالإنجازات التي تحققت للوطن على صعيد التنمية والتعمير وعودة الأمن والاستقرار لربوعه منذ أن توليتم مسئولياتكم رئيساً للجمهورية".

وأضاف الوزير: "رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بحلول العام الميلادي الجديد يؤكدون وقوفهم خلف قيادتكم لمسيرة الوطن حماة له ولشعبه".

وتابع: "ويؤكدون عزمهم على الوفاء بمسؤولياتهم ومهامهم بكل الثقة والقدرة على مواجهة التحديات والدفاع عن مصر أرضاً وشعباً واضعين مصر ومصالحها الوطنية والقومية فوق كل اعتبار".