"الحكايات الأخيرة"... قصص تروى للمرة الأولى من منفذي إعدام صدام حسين

رصدت العديد من الكتب، حادثة إعدام الرئيس العراقي، صدام حسين، في 30 ديسمبر/ كانون الأول عام 2006، ومن بينها كتاب "The Prisoner in his Palace" (سجين في قصره)، و فيه تفاصيل تروى من منفذي إعدامه.