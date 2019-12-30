السودان يجيز الموازنة الجديدة بعد تجميد قرار رفع الدعم

أعلن السودان إقرار موازنته الجديدة لعام 2020 من دون رفع الدعم عن السلع الأساسية.

ونقلت الوكالة الرسمية "سونا" عن وزير الإعلام والثقافة، فيصل محمد صالح قوله، اليوم الاثنين، "أجاز الاجتماع المشترك للمجلس السيادي الانتقالي ومجلس الوزراء موازنة 2020 بعد إجراء بعض التعديلات وبعدم رفع الدعم".

وكان المجلس السيادي ولجنة من قوى إعلان الحرية والتغيير عقدا اجتماعا مساء أمس جرى خلاله إدخال تعديل على موازنة 2020 وتجميد رفع الدعم إلى أن يعقد مؤتمر اقتصادي في مارس، آذار المقبل، لبحث وضع الاقتصاد الوطني، والموقف من الدعم، بحسب الوكالة.

وكان وزير الإعلام السوداني قد أعلن، أمس الأحد، أن بلاده تعتزم تجميد قرار رفع الدعم عن الوقود في موازنة 2020 حتى انعقاد مؤتمر اقتصادي في مارس/آذار.

وبحسب ما أفادت "رويترز"، قال صالح "اجتمع رئيس الوزراء ووزير المالية وعدد من الوزراء مع ممثلين لقوى الحرية والتغيير واتفق الطرفان على تجميد قرار رفع الدعم في موازنة 2020 حتى انعقاد مؤتمر اقتصادي في مارس المقبل".

وأضاف "على ضوء مقررات هذا المؤتمر تتقرر السياسات الاقتصادية للبلاد ومن ضمنها السياسات بخصوص دعم السلع".