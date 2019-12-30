السعودية تعلن عن "إنجاز طبي" غير مسبوق... صورة

وقالت مدينة الملك فهد الطبية في العاصمة السعودية الرياض، عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، مساء أمس الاحد: "أول عملية من نوعها في #المملكة_العربية_السعودية "تحويل مسار" لمريض سمنة بوساطة جهاز الرجل الآلي (الروبوت) ونبارك للفريق الطبي هذا الإنجاز المميز".

#انجاز_طبي لـ #مدينة_الملك_فهد_الطبية

أول عملية من نوعها في #المملكة_العربية_السعودية "تحويل مسار "لمريض سمنة بواسطة جهاز الرجل الآلي (الروبوت) .



نبارك للفريق الطبي هذا الانجاز المميز pic.twitter.com/HszIT9Wmdl — مدينة الملك فهد الطبية (@KFMC_RIYADH) December 29, 2019

كما شارك حساب "المدينة" على "تويتر" صورة، تبين الرجل الآلي "الروبوت"، الذي نفذ العملية الجراحية النوعية في المملكة.

يشار إلى أنه منذ شهر مارس/ آذار، بدأت الروبوتات في غزو غرف العمليات داخل المستشفيات السعودية، بعدما كشفت مصادر بداخل وزارة الصحة عن استعانة 7 مستشفيات حكومية بها في العمليات الجراحية.

وبحسب العديد من التقارير المحلية، ذكرت المصادر أن هذه المستشفيات، هي مستشفى جامعة الملك سعود في الرياض، ومدينة الملك عبد العزيز الطبية في الرياض، والملك فيصل التخصصي في الرياض، ومستشفي قوى الأمن في الرياض، ومدينة الملك فهد الطبية في الرياض، ومستشفى جامعة الملك عبد العزيز في جدة والملك فيصل التخصصي في جدة.