السعودية تعلن عن حدث هو الأول في تاريخ المملكة

أعلنت المملكة العربية السعودية عن إطلاق برنامج يعد الأول في تاريخ المملكة، وذلك في إطار النهوض ببعض التخصصات.

القاهرة – سبوتنيك. أعلن وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، اليوم الاثنين، عن إطلاق أول برنامج للابتعاث الثقافي في تاريخ المملكة، بهدف إتاحة فرصا تعليمية نوعية للطلاب والطالبات السعوديين ، من خلال دراسة التخصصات الثقافية والفنية في أبرز الجامعات العالمية.

ووفقا لحساب الأمير بدر بن عبد الله على "تويتر"، فإن الابتعاث يشمل مجالات علم الآثار والتصميم والمتاحف والموسيقى والمسرح وصناعة الأفلام والآداب والفنون البصرية وفنون الطهي.

وقال وزير الثقافة السعودي، "إن برنامج الابتعاث الثقافي هو المرحلة الأولى من مشروع تعليمي متكامل يبدأ من التعليم العام ولا يتوقف عند التعليم الجامعي، ويستهدف تطوير الثقافة السعودية وفق منظور شامل يضع التعليم أساساً لصناعة وتطوير الكوادر الوطنية المتخصصة في المجالات الثقافية والفنية، وتأهليهم وتدريبهم لتطوير بناء القدرات في القطاع الثقافي السعودي، وتلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة".

أعلن سمو وزير الثقافة ⁦@BadrFAlSaud⁩ عن إطلاق أول برنامج للابتعاث الثقافي في تاريخ المملكة، والذي سيقدم للطلاب والطالبات السعوديين فرصاً نوعية لدراسة الثقافة والفنون في أبرز الجامعات العالمية.#وزارة_الثقافة pic.twitter.com/rz9fotCZvM — وزارة الثقافة (@MOCSaudi) December 30, 2019

وستعلن وزارة الثقافة خلال الأيام المقبلة عن تفاصيل شاملة لبرنامج الابتعاث الثقافي وآليات التقدم والتسجيل والشروط واللوائح الخاصة بالبرنامج.

ويأتي البرنامج في إطار التطوير الشامل الذي يشهده القطاع الثقافي في المملكة، ويضمن جميع المراحل الأكاديمية، من البكالوريوس والماجستير، إلى الدكتوراه.

وسيبدأ فتح باب التسجيل في برنامج الابتعاث الثقافي في 19 كانون الثاني/يناير 2020، وفق 3 مسارات رئيسية.

يواصل معرض #بينالسور_الرياض استقبال زواره في المتحف الوطني حتى نهاية الشهر الحالي، مستمراً في تقديم رؤية للعالم وفق مفاهيم الفن المعاصر.

#وزارة_الثقافة pic.twitter.com/i6ni6TgG8g — وزارة الثقافة (@MOCSaudi) December 28, 2019

ويشمل المسار الأول الطلاب والطالبات السعوديين الدارسين حالياً على حسابهم الخاص في الخارج في تخصصات ثقافية وفنية، حيث سيُضمون إلى برنامج الابتعاث الثقافي وفق لوائح وآليات البرنامج.

فيما يشمل المسار الثاني من تقدموا مسبقاً بطلبات ابتعاث لدراسة الثقافة والفنون ولديهم قبول من الجامعات المعتمدة، وسيُبتعثون في عام 2020 فور استكمالهم متطلبات وشروط البرنامج.

الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة: "هدفنا هو إعطاء صوت جديد للثقافة #السعودية وتعزيز هويتها وحفظ إرثها الحضاري، وتطوير بيئة القطاع الثقافي بالشكل الذي يساعد المبدع السعودي على صناعة منتج ثقافي يليق بقيمة ومكانة المملكة"#ثقافتنا_هويتنا⁩ @MOCSaudi @BadrFAlSaud pic.twitter.com/A5beqYnMpa — سيّدي.نت (@SayidyNet) March 27, 2019

ويخص المسار الثالث الطلاب والطالبات الراغبين بتقديم طلبات جديدة للانضمام إلى برنامج الابتعاث الثقافي لبدء الدراسة العام المقبل 2021.

وستخصص وزارة الثقافة منصة إلكترونية شاملة، لاستقبال طلبات الانضمام إلى برنامج الابتعاث الثقافي، في بداية العام المقبل.