مشروع القانون الخاص بإرسال قوات إلى ليبيا سيصل البرلمان اليوم

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أنه سيقدم اليوم الإثنين، مذكرة التفويض لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا للبرلمان التركي.

وقال أوغلو في تصريحات صحفية، نقلتها قناة "تي آر تي"، اليوم الإثنين "سيتم اليوم تقديم مذكرة التفويض لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا للبرلمان التركي".

ومن المقرر أن يناقش البرلمان المذكرة ويصوت عليها الخميس المقبل 2 كانون الثاني/ يناير.

يتبع..