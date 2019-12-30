تسجيل
16:18 30 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    الوليد بن طلال

    الوليد بن طلال يعود إلى صدارة قائمة أغنى المليارديرات العرب في 2019

    © REUTERS / Fahad Shadeed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/102730/95/1027309566.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201912301043915642-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%BA%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-2019/

    أضاف المليارديرات في الشرق الأوسط، ما يقرب من 3 مليارات دولار إلى صافي ثروتهم الإجمالية في عام 2019، وفقا لمؤشر وكالة "بلومبرغ" الأمريكية للمليارديرات.

    وفي الوقت الذي عانى فيه بقية العالم من انتكاسات، في شكل توترات تجارية وتباطؤ اقتصادي، فقد أنهى قطاع الأعمال في الشرق الأوسط العام المنصرم مرتفعا، بعد الاكتتاب العام القياسي لشركة "أرامكو" السعودية، وسط علامات على أن الجهود الرامية إلى تعزيز اقتصاداتها بدأت تؤتي ثمارها.

    الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال يتحدث على هاتفه المحمول أثناء حضوره المؤتمر الثاني لمبادرة الاستثمار المستقبلي في الرياض
    © AP Photo / Amr Nabil
    من بينهم الوليد... أغنياء العالم يخسرون 511 مليار دولار في 2018
    وتصدر الأمير السعودي، الوليد بن طلال، قائمة "بلومبرغ" للمليارديرات في الشرق الأوسط خلال 2019، وهو مستثمر يملك حصصا في شركات عالمية، مثل تطبيق "ليفت" لخدمات النقل الخاص، وتطبيق التواصل الاجتماعي "سناب شات"، وذلك بثروة بلغت 14.7 مليار دولار.

    والوليد بن طلال هو مؤسس شركة "المملكة" القابضة، وهي مجموعة مقرها في العاصمة السعودية الرياض/ ولها استثمارات في سلاسل الفنادق والعقارات والأسهم.

    يشار إلى أن الأمير الوليد بن طلال، كان يحتل المركز الثاني في القائمة العام الماضي، بثروة تبلغ 16.7 مليارا، وبانخفاض قدره 45.3 عن نسخة 2017، وبانخفاض عام بلغ 1.07 مليار دولار.

    وفسرت وكالة "بلومبرغ"، أن الانخفاض الكبير في ثروة "ابن طلال"، جاء إثر احتجازه لمدة 8 أشهر تقريبا، إلى جانب أمراء ووزراء ورجال أعمال، في فندق "ريتز كارلتون" الرياض، في سياق حملة ضد الفساد بدأها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

    وإثر ذلك، أطلق سراح بن طلال وآخرين، بعد عقد تسويات معهم، تخلوا بموجبها عن جزء من ثرواتهم.

    ومن السعودية أيضا، جاء في المركز الثاني بقائمة "أغنى المليارديرات العرب" في 2019، الملياردير السعودي الإثيوبي، محمد العمودي، بثروة تصل قيمتها إلى 8.66 مليار دولار.

    ويدير "العمودي" مجموعة من الشركات التي تتراوح من البناء إلى الطاقة، من خلال شركتيه "كورال بتروليوم هولدنغز" وشركة "محمد الدولية لتطوير البحوث".

    واحتل المركز الثالث في القائمة، السعودي محمد الجابر، بثروة بلغت قيمتها 7.19 مليار دولار، وهو يمتلك سلسلة من الفنادق الفاخرة في أوروبا ومصر، كما أنه مؤسس أكبر معهد أبحاث في الشرق الأوسط في أوروبا، ومعهد لندن للشرق الأوسط.

    وجاء في المركز الرابع بالقائمة، المصري نصيف ساويرس، الذي تبلغ قيمته 6.86 مليار دولار، ويدير شركة إنشاءات مقرها مصر، وعرف بشراءه فريق "أستون فيلا"، الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز العام الماضي.

    أما ماجد الفطيم، أغنى رجل أعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، فجاء في المركز الخامس بثروة قدرها 6.61 مليار دولار، وهو يدير شركة تحمل نفس اسمه، وأنشطتها العقارات والتجارة، كما تمتلك أكبر شركة تأمين في البلاد، وتملك حقوق الامتياز لتشغيل متاجر "أيكيا" في الإمارات العربية المتحدة ومصر وسلطنة عمان.

    وفي المركز السادس، جاء الملياردير، سلطان الكبير، في المركز السادس، وهو مؤسسة شركة "المراعي" لمنتجات الألبان، الذي تبلغ قيمة ثروته 5.43 مليار دولار، وهو يمتلك حصة كبيرة في الشركة وغيرها من الشركات في الخليج.

    ما يوسف علي، الذي يعد أغنى هندي في الإمارات العربية المتحدة، وهو رئيس مجلس إدارة سلسلة متاجر "لولو هايبر ماركت"، والتي تضم عددا من الفروع في منطقة الخليج، فجاء بالقائمة في المركز السابع، بثروة وصلت إلى 5.34 مليار دولار.

    وبثروة بلغت 5.17 مليار دولار، جاء في المركز الأخير بقائمة "بلومبرغ" لأغنى المليارديرات في الشرق الأوسط، رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، والذي بنى ثروته من بيعه شركته العائلية "أوراسكو تيليكوم" إلى شركة روسية، في صفقة تقدر بمليارات الدولارات.

    يشار إلى أن جيف بيزوس، مؤسس ومدير شركة "أمازون" للتسوق الإلكتروني، أصبح أغنى شخص في العالم، للعام الثاني على التوالي، في قائمة "بلومبرغ" للمليارديرات، بعد أن وصلت ثروته إلى 116 مليار دولار، ليتبعه في المركز الثاني، مؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس، بثروة تقدر بـ113 مليار دولار.

    انظر أيضا:

    إليسا تتحدث عن علاقاتها مع الوليد بن طلال وتفجر مفاجأة: أزور الطبيب النفسي
    بالصور والفيديو... الوليد بن طلال يداعب حفيداته ويعلن عن مفاجأة كبيرة
    وكالة تكشف عما يجهزه الوليد بن طلال والعائلات الكبرى في السعودية
    أول تعليق من الوليد بن طلال على فوز الهلال بنهائي أبطال آسيا
    فيديو جديد... الوليد بن طلال مع "الأميرات الخمس" في رحلة ترفيهية
    الكلمات الدلالية:
    أخبارالعالم العربي, العالم العربي, قائمة, ملياردير, نجيب ساويرس, الوليد بن طلال
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فلسطينيون يرتدون زي بابا نويل عند حاجز بالقرب من مدينة بيت لحم، الضفة الغربية 23 ديسمبر 2019
    كيف مر الأسبوع الأخير من عام 2019... صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    رواتب اللبنانيين... مرحلة من مراحل اللعبة السياسية
    رواتب اللبنانيين... مرحلة من مراحل "اللعبة السياسية"
    أكثر الموضوعات بحثا على محرك غوغل خلال 2019 في مصر والسعودية والإمارات
    أكثر المواضيع بحثا على محرك "غوغل" خلال 2019 في مصر والسعودية والإمارات
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك