قطر ترسل مساعدات إلى الصومال وفريق طبي لعلاج وإجلاء جرحى سقطوا جراء تفجير في العاصمة

أرسلت دولة قطر إلى الصومال، طائرة إغاثية على متنها فريق طبي متخصص ومواد طبية، للمشاركة في علاج وإجلاء المصابين، الذين سقطوا جراء التفجير الإرهابي في مقديشو، أول أمس.

القاهرة – سبوتنيك. ووفقا للموقع الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، اليوم الاثنين، فإن الطائرة مجهزة بفريق طبي وإغاثي متكامل من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية، بقوة لخويا (قوات الأمن الداخلي بدولة قطر)، ومؤسسة حمد الطبية.

كانت طائرة عسكرية تركية أجلت من مقديشو، أمس، 19 شخصا أصيبوا بجروح خطيرة في التفجير الذي ضرب العاصمة الصومالية، يوم السبت، وتسبب بمقتل نحو 79 شخصا.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو اتهم "حركة الشباب الإسلامية" الصومالية المرتبطة بتنظيم "القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بالمسؤولية عن الهجوم؛ الذي تسبب في مقتل عدد من الطلاب الجامعيين، كانوا في حافلة عندما وقع التفجير عند تقاطع طرق مزدحم في جنوب غرب العاصمة الصومالية.