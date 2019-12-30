وزارة الصحة الإماراتية تطلق برنامجا لتقديم خدمات الإقلاع عن التدخين

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الاثنين، أول برنامج تدريبي من نوعه في الدولة، لتعزيز القدرات والمهارات العلمية والعملية لـ 500 طبيب، وذلك بهدف تقديم خدمات الإقلاع عن التدخين بكافة أنواعه ومشتقاته في عيادات داخل مراكز الرعاية الصحية الأولية.

القاهرة – سبوتنيك. ووفقا للصفحة الرسمية للوزارة على الإنترنت، يأتي البرنامج في إطار جهود خفض مؤشر استهلاك التبغ بالدولة، وتعزيز نتائج البرنامج الوطني لمكافحة التدخين.

وقال الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية حسين الرند:

"البرنامج التدريبي لتطوير مهارات الأطباء في مساعدة المدخنين للإقلاع، يأتي في إطار جهود حثيثة ومتواصلة من الوزارة والشركاء المعنيين لتقليل نسبة المدخنين بالدولة، بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في الخطط والاستراتيجيات".

وأوضح بأن نتائج المسح الوطني الصحي لعامي 2017-2018 كشفت عن انخفاض نسبة المدخنين البالغين بنحو 18%، منذ عام 2010.

وأشار المسؤول إلى تطبيق قانون ولائحة مكافحة التبغ في الدولة، وحملات التثقيف الصحي، وإصدار القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ ولائحته التنفيذية، وزيادة عدد عيادات الإقلاع عن التدخين إلى 16 عيادة.

وأكد أن هناك خطة لتوسع ودعم تلك الخدمات في السنوات القادمة، بالإضافة لتطبيق الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ، وغيرها من الإجراءات الحكومية.