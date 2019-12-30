مكتب السيستاني: الحكومة العراقية وحدها معنية بالتعامل مع الغارات الأمريكية

أدان مكتب المرجع الشيعي الأعلى بالعراق، علي السيستاني، الغارات الأمركية التي نفذت أمس على مواقع للحشد الشعبي العراقي، مؤكدا أن الحكومة العراقية وحدها معنية بالرد على ذلك.

القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان لمكتب السيستاني، نقلا عن مصدر مسؤول، "المرجعية الدينية العليا، إذ تدين هذا الاعتداء الآثم الذي استهدف جمعاً من المقاتلين المنضوين في القوات العراقية الرسمية وأدّى إلى استشهاد وجرح عدد كبير منهم، فإنها تشدّد على ضرورة احترام السيادة العراقية وعدم خرقها بذريعة الردّ على ممارسات غير قانونية تقوم بها بعض الأطراف".

وأضاف أن " السلطات الرسمية العراقية هي وحدها المعنية بالتعامل مع تلك الممارسات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنعها، وهي مدعوّة إلى ذلك وإلى العمل على عدم جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية وتدخل الآخرين في شؤونه الداخلية".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت سابق من يوم الأحد، أن قواتها الجوية نفذت غارات وصفتها بـ"الدفاعية" على 5 أهداف تابعة لهذه الجماعة المسلحة في أراضي كل من العراق وسوريا، وأكد "الحشد الشعبي" تعرض مواقع تابعة له، في محافظة الأنبار، لهجمات من قبل طائرات مسيرة أمريكية.