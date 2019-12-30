خلال 3 أيام... الشرطة السعودية تلقي القبض على 38 متحرشا

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر التويجري، أنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها، تم خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية، القبض على 38 متهما في قضايا تحرش مختلفة.

ووفقا لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، جاء ذلك عقب توفر الدلائل على تورطهم في ارتكاب جرائم تحرش من البلاغات والمعلومات التي تقدم بها عدد من المواطنين والمقيمين، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وعلى ذات الصعيد، أعلنت شرطة الرياض ضبط 60 مخالفا من الجنسين لارتدائهم ملابس غير لائقة في أماكن عامة.

شرطة الرياض تقبض على 38 متحرشاً خلال 3 أيام https://t.co/kxRIeE3SB9 — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) December 30, 2019

وقال التويجري: "إنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء، فقد جرى خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية ضبط 60 مخالفا؛ 23 رجلا و37 امرأة".

وأتم التويجري "وشملت المخالفات ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة، وتم إيقاع العقوبات المقررة بحقهم".